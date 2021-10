Fabio Quartararo (Yamaha): «Es ist echt gefährlich»

Der französische MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo war einer der heftigsten Kritiker der Piste nach dem ersten Trainingstag von Austin.

Die MotoGP-Asse regten sich am gestrigen Freitag großteils heftig über den Zustand der Piste von Austin auf. Heftige Kritik am Circuit of the Americas (COTA) übte auch MotoGP-WM-Aspirant Fabio Quartararo, der nach dem FP2 am Nachmittag sehr klare Worte fand.

Quartararo kündigt ohne Umschweife an: «Für mich ist es gefährlich. Ja, es ist wirklich gefährlich auf dieser Piste! Im Rennen werden die ersten beiden Runden ein Chaos sein. Das hier ist für mich keine MotoGP-Piste. Wir hatten hier schon früher Bodenwellen, ja, aber die sind jetzt auf einem ganz neuen Level.»

Am Ende zeigt sich der 22-jährige Franzose aus dem Yamaha-Werksteam fast schon ein wenig ratlos. «Ich habe kaum Antworten – lasst es uns mal sehen. Eines ist aber klar: Die Kurven 1, 2, 3 und 10 werden definitiv heftig werden.» Quartararo nahm diesmal auch am Meeting der Safety Commission teil, um seine Bedenken mitzuteilen.

«Ich habe am Freitagnachmittag zwölf Runden am Stück gedreht», berichtete er. «Okay, ich habe ein paar Fehler gemacht, ich bin ein paar Mal weit gegangen – aber es ging noch. Körperlich ging es mir dabei gut.»

Zum oft diskutierten Arm-pump-Thema sagte Fabio: «Man arbeitet hier mehr mit dem Trizeps als mit dem Unterarm.»

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 2:04,164 min

2. Miller, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,202

4. Pol Espargaro, Honda, + 0,388

5. Nakagami, Honda, + 0,448

6. Bagnaia, Ducati, + 0,499

7. Martin, Ducati, + 0,513

8. Zarco, Ducati, + 0,559

9. Rins, Suzuki, + 0,638

10. Bastianini, Ducati, + 0,672

11. Binder, KTM, + 0,688

12. Marini, Ducati, + 0,769

13. Mir, Suzuki, + 0,930

14. Dovizioso, Yamaha, + 0,973

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,132

16. Alex Márquez, Honda, + 1,450

17. Rossi, Yamaha, + 1,467

18. Oliveira, KTM, + 1,518

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,045

20. Petrucci, KTM, + 2,071

21. Lecuona, KTM, + 2,093

MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 2:15,872 min

2. Miller, Ducati, + 0,167 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,599

4. Oliveira, KTM, + 0,783

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,950

6. Alex Márquez, Honda, + 1,092

7. Rins, Suzuki, + 1,155

8. Bagnaia, Ducati, + 1,456

9. Binder, KTM, + 1,724

10. Lecuona, KTM, + 1,724

11. Marini, Ducati, + 1,883

12. Mir, Suzuki, + 2,031

13. Petrucci, KTM, + 2,211

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,215

15. Quartararo, Yamaha, + 2,293

16. Nakagami, Honda, + 2,420

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,658

18. Bastianini, Ducati, + 2,776

19. Martin, Ducati, + 2,960

20. Rossi, Yamaha, + 3,796

21. Dovizioso, Yamaha, + 4,684

Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Salac, KTM, 2:17,280 min

2. Antonelli, KTM, + 0,086 sec

3. Foggia, Honda, + 0,126

4. Masia, KTM, + 0,213

5. Artigas, Honda, + 0,282

6. Migno, Honda, + 0,286

7. Acosta, KTM, + 0,535

8. Fenati, Husqvarna, + 0,853

9. Öncü, KTM, + 0,869

10. McPhee, Honda, + 1,099

11. Nepa, KTM, + 1,222

12. Alcoba, Honda, + 1,255

13. Sasaki, KTM, + 1,264

14. Garcia, GASGAS, + 1,429



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 1,818