Marc Márquez: Formanstieg in Misano bestätigen

Zwei Saisonsiege hat Marc Márquez schon eingefahren. In der WM-Wertung hat er sich auf P8 nach vorn gearbeitet. In Misano möchte er wieder einen Schritt nach vorn machen und gegen seine Konkurrenten kämpfen.

Die Formkurve von Marc Márquez ist ansteigend. Er feierte in Austin nicht nur seinen zweiten Saisonsieg, sondern beendete zum dritten Mal nacheinander einen GP unter den Top 5. Das unterstreicht, dass es dem mehrfach operierten Oberarm inzwischen besser geht.

«Wir befinden uns an diesem zweiten GP-Wochenende in Misano in einer besseren Verfassung und wir wollen uns weiter steigern», macht der Spanier klar. «Jetzt starten wir in die letzten drei Rennen des Jahres. Hoffentlich können wir den Trend fortsetzen und die Saison ordentlich beenden. Beim letzten Rennen hier hatte ich einen sehr lustigen Kampf mit Miller und Mir. Hoffentlich können wir wieder kämpfen. Mal sehen, was passieren wird. Die Bedingungen könnten ganz anders sein, auch wenn nur ein paar Wochen vergangen sind.»

Die Vorhersage lässt darauf schließen, dass es zum einen kühler sein wird, zum anderen aber auch regnen könnte.

Pol Espargaró landete beim ersten Auftritt an der Adria-Küste auf P7. Daran würde er gerne anknüpfen. «Wir konnten beim Test einige Dinge ausprobieren. Ich denke, es wird von Anfang an gute Rundenzeiten geben. Wie immer müssen wir ab Freitag hart arbeiten und einen guten Samstag hinlegen, um am Sonntag in der Lage zu sein, zu kämpfen.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.