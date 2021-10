WITHu: Neuer Sponsor für das Yamaha-Kundenteam

Der italienische Energiekonzern WITHu wird nächstes Jahr Hauptsponsor beim Yamaha-MotoGP-Kundenteam mit Andrea Dovizioso und Darryn Binder.

In Italien wurde in den letzten Wochen in den Medien immer wieder spekuliert, der italienische Energien-Konzern WITHu werde nicht beim Petronas Yamaha Sepang Racing Team (SRT) als Nachfolger für die malaysische Mineralölgesellschaft als neuer Hauptsponsor einsteigen, sondern bei Rossis neuen VR46-Diucati-MotoGP-Team mit Marco Bezecchi und Luca Marini andocken. Denn WITHu hat sich bisher nicht öffentlich zu dieser Entscheidung bekannt.

Aber das hat andere Gründe. Denn nach dem Ausstieg von Petronas per Saisonende zog sich auch der Sepang Circuit als Teameigentümer zurück, deshalb mussten die Besitzverhältnisse neu geklärt werden. Ursprünglich wollte Petronas-Yamaha-Teamprinzipal Razlan Razali den Rennstall gemeinsam mit seinem schwedischen Team Director Johan «Stiggy» Stigefelt und dessen Rennfirma «One Performance» (Firmensitz in Anderstorp) übernehmen.

Doch es kam dann zu Unstimmigkeiten mit Stigefelt, deshalb hat sich beim Misano-GP vor fünf Wochen der Malaysier Razlan Razali als künftiger Alleineigentümer präsentiert. Er hat in England die Firma RNF gegründet, diese Buchstaben stehen für die Anfangsbuchstaben seiner drei Kinder Razali, Nadia und Farouk, und wird das Yamaha-Kundenteam drei weitere Jahre betreiben.

Der Deal mit der Dorna wurde ebenfalls übernommen, er geht über fünf Jahre bis Ende 2026.

Erst nach der Gründung des neuen Rennstalls konnten finanzielle Details zwischen RNF-Chef Razali und WITHu-Gründer und CEO Matteo Ballarin, Gründer und CEO von WITHu, verhandelt werden. Ballarin ging beim Misano-GP beim Petronas-Team bereits ein und aus.

Ballarin hat bei Razali und Yamaha auch die Verpflichtung von Andrea Dovizioso (35) durchgesetzt, weil er als italienisches Unternehmen einen Italiener im Team haben wollte. Man darf davon ausgehen, dass das RNF-Team, WITHu und Yamaha am kommenden Wochenende erste Einzelheiten zur Zusammenarbeit verraten werden.

Das VR46-Team hat für die Moto2-WM bereits den saudi-arabischen Mineralölgigant Aramco als Geldgeber gewonnen. Dass Aramco auch beim MotoGP-Ducati-Team einsteigt, wurde noch nicht bestätigt.

Schon im Juli hatte das Unternehmen TANAL Entertainment Sport & Media, eine Holding im Besitzt seiner Königlichen Hoheit Prinz Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud eine Geldspritze von 18 Millionen US-Dollar für die VR46-Mannschaft abgekündigt. Das Moto2-Team von Rossi wird bereits 2021 von einigen Firmen der TANAL-Gruppe unterstützt.