Marc Márquez: «2022er-Prototyp sehr interessant»

In dieser Woche kehren die MotoGP-Asse nach Misano zurück, wo sie im September bereits einen Grand Prix und einen zweitägigen Test absolvierten: Marc Márquez blickt auf die ersten Runden mit der neuen Honda zurück.

Honda brachte beim Misano-Test am 21. und 22. September den Prototyp für die 2022er-RC213V, den Stefan Bradl nach 33 Installationsrunden an Marc Márquez übergab. Einen Tag später bekam dann auch Pol Espargaró einen Vorgeschmack auf die Saison 2022.

Viel verrieten die Repsol-Honda-Werksfahrer zunächst nicht. Marc Márquez erklärte inzwischen aber immerhin: «Es war ein großer Unterschied, einer der größten Unterschiede, seit ich bei Honda bin. Sie arbeiten hart, ich glaube, es war sehr interessant. Wir haben unsere Schwächen verbessert, aber wenn man das macht, treten dann natürlich andere Probleme auf.»

Welche Ziele verfolgt Honda für die nächste Saison? «Natürlich wollen wir ein schnelleres Bike, ein sanfteres, mehr Grip und besseres Turning – alles», lachte der achtfache Weltmeister. «Es stimmt aber, dass unsere Schwäche in diesem Jahr der Hinterradgrip ist. Daher haben wir uns darauf ein bisschen mehr konzentriert. Wir haben uns dort definitiv verbessert, aber dafür ein bisschen beim Einlenkverhalten eingebüßt.»

«Wir haben gesehen, dass wir mit einem anderen Konzept in vielen Bereichen dazugewinnen können, aber gleichzeit dort etwas verlieren, was jetzt zu unseren Stärken zählt – nämlich im Kurveneingang. Die Rundenzeit war am Ende sehr ähnlich, aber es ist wichtig, dass du von Anfang an schon auf derselben Pace bist, wenn du neue Teile bekommst, ohne irgendetwas anzurühren», betonte der 28-jährige Spanier.

«Das Feedback von mir und Pol war sehr ähnlich, beide waren wir mit dem neuen Motorrad schnell. Wir müssen aber weiter arbeiten und sehen, wie es sich auf anderen Strecken und mit weniger Grip verhält. Denn beim Misano-Test waren die Gripverhältnisse unglaublich gut und dadurch war es so einfach, schnell zu sein», räumte Márquez ein.



Bis zum nächsten Test – nach dem Saisonfinale in Valencia am 18. und 19. November in Jerez – sei daher eine detaillierte Analyse sehr wichtig.

