Francesco Bagnaias Ziel: Entscheidung hinauszögern

Francesco Bagnaia steht unter Druck. Beim zweiten Rennen in Misano muss er vor Fabio Quartararo landen und den Rückstand auf unter 50 WM-Punkte drücken, sonst ist die Entscheidung zugunsten seines Rivalen gefallen.

Es ist seine letzte Chance: Will Francesco Bagnaia den Kampf um die WM-Krone offenhalten, muss er den Rückstand auf Fabio Quartararo von 52 Punkten auf unter 50 Zähler drücken. Für den Italiener spricht, dass er mit seiner Ducati Desmosedici beim ersten Rennen in Misano gewinnen konnte. Wenn er diesen Triumph wiederholt, hat er noch zwei weitere Chancen, Quartararo doch noch abzufangen.

«Nach dem überwältigenden Sieg, den ich hier vor einem Monat vor meinem Heimpublikum errungen habe, wieder in Misano zu fahren, ist definitiv sehr aufregend», freut sich Bagnaia auf das Wochenende. «Es war alles perfekt und die beiden Testtage nach dem Rennen waren sehr positiv für uns. Nichtsdestotrotz müssen wir konzentriert bleiben: Unsere Konkurrenten kommen viel besser vorbereitet zu diesem Grand Prix und die Streckenbedingungen werden anders sein. Es wird wichtig sein, vom ersten Freien Training an gut zu arbeiten. Das Ziel wird sein, um den Sieg zu kämpfen und die Meisterschaft bis zum Ende offenzuhalten.»

Bagnaia würde es natürlich helfen, wenn auch Jack Miller vor Quartararo landen würde. Der Australier landete auf P5 vor gut vier Wochen. «Beim letzten Grand Prix waren wir ziemlich konkurrenzfähig, auch wenn wir im Rennen nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Jetzt haben wir eine solidere Basis, auf der wir aufbauen können. Sicherlich werden die Bedingungen anders sein als vor einem Monat, aber ich bin optimistisch und entschlossen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir sind nahe am dritten Platz in der Meisterschaft, also wird es entscheidend sein, so viele Punkte wie möglich zu holen», sagt Miller.

In Misano erhalten er und Bagnaia Unterstützung von Michele Pirro. Der Mann mit der Startnummer 51 hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Werksfahrern zuzuarbeiten.

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.