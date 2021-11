Stefan Bradl: Ersetzt er Marc Márquez in Portimão?

Bisher ist noch nicht entschieden, ob Honda-Testfahrer am kommenden Wochenende in Portugal statt Marc Márquez für das Repsol-Team fahren wird. «Ich werde auf jeden Fall dort sein», sagt der Bayer.

Nach dem Trainingssturz und der Gehirnerschütterung musste Marc Márquez für den Algarve-GP vom kommenden Wochenende das Handtuch werfen. Ein ärgerlicher Rückschlag für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister, der in den letzten vier Rennen 65 Punkte eingeheimst hat, Weltmeister Fabio Quartararo 61, Pecco Bagnaia 66. Der Spanier hat sich also deutlich als Titelanwärter für 2022 in Erinnerung gerufen.

Repsol-Honda muss laut Dorna-Vertrag für den Portimão-GP keinen Ersatz ins Rennen schicken. Anderseits gibt es einige Komponenten für 2022 zu testen, deshalb wäre es sinnvoll, wenn Stefan Bradl das Motorrad von Bradl übernehmen könnte. Er könnte eventuell auch ein paar Punkte für die Team-Weltmeisterschaft einsammeln. Aber bisher ist keine Entscheidung gefallen. «Ich weiß bisher nicht, wie sich HRC entscheidet», erklärte Stefan Bradl am Abend gegenüber SPEEDWEEK.com.

Dann ergänzte der 31-jährige Honda-Testfahrer, der einen Vertrag für 2022 und 2023 unterschrieben hat: «Ich fliege sowieso nach Portimão. Ich bin dort als Experte für Servus-TV vorgesehen.»

Den Valencia-GP hat Bradl nicht eingeplant. «Weil ich am Tag darauf für mich wieder ein Jerez-Test beginnt.»

Bradl hat in diesem Jahr Marc Márquez bei den beiden Rennen in Doha/Katar am 28. März und 4. April ersetzt und ist dann in Jerez und Misano-1 mit einer Wildcard gefahren. Er hat bei jedem WM-Lauf gepunktet und insgesamt 13 Punkte kassiert.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.