Guy Coulon: der Technik-Tausendsassa bei Tech3 KTM

Guy Coulon half 2021 noch einml an der Seite von Miguel Oliveira aus

Guy Coulon gilt neben Tech3-Teambegründer Hervé Poncharal als eines der Urgesteine des französischen Rennstalls. Über Jahrzehnte spielte er eine Schlüsselrolle im Renngeschehen, in diesem Jahr trat der Franzose kürzer.

Das Tech3-Team wurde 1989 von Hervé Poncharal, Guy Coulon und Bernard Martignac gegründet. Im Folgejahr debütierte der französische Rennstall mit Dominique Sarron in der 250er-WM, mit dem Gewinn der Viertelliterklasse durch Olivier Jacque im Jahr 2000 feierte die Mannschafft ihren bislang größten Erfolg.

2001 folgte der MotoGP-Einstieg als Yamaha-Satellitenteam, nach der Saison 2018 kam der Wechsel zu KTM. Bei all diesen Entwicklungen spielte Guy Coulon eine wesentliche Schlüsselrolle, auch wenn er sich stets im Hintergrund hielt. Der Franzose war bis zum Saisonende 2020 als Crew Chief für Tech3 tätig und hat während dieser Zeit mit einer Reihe namenhafter MotoGP-Piloten zusammengearbeitet. Als Chassis-Spezialist hat er für Tech3 außerdem neun Jahren lang die Mistral-610-Eigenbau-Maschinen für die Moto2-WM gebaut.

Zuletzt war Coulon als Cheftechniker an der Seite von Miguel Oliveira aktiv, mit dem er 2020 zwei MotoGP-Siege feierte – die ersten für Tech3 nach 20 Jahren in der Königsklasse. 2021 trat der 66-Jährige kürzer, er gab seinen Posten als Crew-Chief ab und widmete sich logistischen Aufgaben im Hintergrund. Doch der Tech3-Gruppe blieb der Technik-Tausendsassa weiterhin erhalten, wie Teamchef Poncharal bestätigte: «Es ist ein großes Kapitel zu Ende gegangen, aber Guy hat mir gesagt, dass er bis Ende 2026 mit mir für Tech3 arbeiten wird.»

Seit seiner Kindheit widmet Coulon sein Leben dem Rennsport. 1974 erfüllte er sich seinen Traum vom Vollzeit-Renntechniker, nachdem er einige Jahre bei der Rallye Paris-Dakar als technischer Leiter gearbeitet hatte.

Tech3 gewährte weitere Einblicke in die Arbeit des Technik-Gurus. So bestand seine Funktion darin, in enger Zusammenarbeit mit dem Fahrer, dem Daten-Ingenieur, dem Fahrwerksspezialisten und den Reifentechnikern ein konkurrenzfähiges Set-up für das Motorrad bereitzustellen. Er stellte sicher, dass der Fahrer die vorgenommenen Änderungen spürte und gab Vorschläge zur Verbesserung des Fahrstils.

Coulon hat mit vielen erfolgreichen MotoGP-Fahrern zusammengearbeitet und es ihnen ermöglicht, während ihrer Zeit bei Tech3 Top-Ergebnisse zu erzielen. Darunter: Marco Melandri in seiner zweiten Saison in der MotoGP, der zweifache Superbike-Weltmeister Colin Edwards, der 125er-Weltmeister Andrea Dovizioso, Bradley Smith, Miguel Oliveira sowie der zweifache Moto2-Weltmeister Johann Zarco.