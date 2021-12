Das kostenlose Weihnachtsgeschenk für Suzuki-Fans

Auf mehr als 200 Seiten lässt das Suzuki Ecstar Team die MotoGP-Saison 2021 im digitalen Jahrbuch Revue passieren und gewährt dabei bunte Einblicke in das Jahr von Joan Mir und Alex Rins.

Unter dem Motto «Stronger Together» (zu Deutsch: Gemeinsam sind wir stärker) veröffentlichte Suzuki kurz vor Weihnachten ein digitales Jahrbuch, das die Fans der japanischen Marke aus Hamamatsu online kostenlos durchstöbern können.

Ein Blick in das Buch, das insgesamt 239 Seiten umfasst, lohnt sich vor allem für die vielen Fotos, die Einblicke hinter die Kulissen eines GP-Wochenendes bieten und die Stationen der 18 Grand Prix umfassenden Saison mit jeder Menge gestochen scharfer Action-Bilder Revue passieren lassen. Dazu werden immer wieder kurze Kommentare der Protagonisten geliefert, allen voran natürlich Joan Mir und Alex Rins.

Dazu schrieb Suzukis Projektleiter Shinichi Sahara im Vorwort: «Mit diesem Buch, einer prächtigen Zusammenfassung der Highlights dieser Saison in Bildern, wollen wir den Mitarbeitern, den Sponsoren, den Partner, Kunden und Fans Tribut zollen. Es war wundervoll, euren Zuspruch das gesamte Jahr über zu spüren. An alle, die unermüdlich arbeiten, die mit ihren Marken auf unserem Motorrad dabei sind, die die blauen Farben auf den Tribünen oder im Alltag zur Schau stellen und die, die uns über unsere sozialen Netzwerke großartig unterstützen – ohne euch wäre nichts von all dem möglich.»

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.