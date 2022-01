Video: Marc Márquez ist zurück auf dem Motorrad!

Die Kontrollvisite am Montag verlief erfreulich, zweieinhalb Monate nach dem Offroad-Trainingsunfall absolvierte Marc Márquez wieder eine erste Motocross-Session. Das teilte Honda am Donnerstagabend mit.

Am Montag stand für Marc Márquez, der seit einem Sturz auf dem Enduro-Bike am 30. Oktober unter einer Diplopie (Doppelsichtigkeit) litt, wieder eine medizinische Untersuchung bei Dr. Sánchez Dalmau an, der eine klare Verbesserung des Sehvermögens feststellte.

Daher bekam der achtfache Weltmeister auch die Freigabe für die Rückkehr auf ein Motorrad. Marc Márquez und sein Team entschieden sich für eine anspruchsvolle Motocross-Einheit auf dem Ponts Circuit von Lleida. «Ich genoss es wie ein Kind», schwärmte der 28-jährige Spanier auf seinen Social-Media-Kanälen.

Nach mehreren Runs auf dem Bike fühlte sich Marc «mehr als optimistisch», teilte Honda in einer kurzen Aussendung mit. Der nächste Schritt sei die Rückkehr auf eine asphaltierte Rennstrecke, hieß es weiter.

Zunächst nimmt Marc Márquez am Freitag aber doch noch den PR-Termin von Honda wahr. «Weil sich seine Verfassung verbessert hat, wird Marc Márquez morgen bei der Vorstellung der Honda-Fahrer dabei sein», bestätigte der Pressesprecher von Repsol Honda.