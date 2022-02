Bestätigt: «MotoGP Unlimited»-Doku kommt am 14. März

Am Mittwochabend feierte die Doku-Serie über die MotoGP-WM in Madrid Premiere. Die Fans müssen sich noch dreieinhalb Wochen gedulden, ehe «MotoGP Unlimited» auf Amazon Prime Video abrufbar ist.

Im Cine Capitol von Madrid fand am Mittwochabend die exklusive Premiere von «MotoGP Unlimited» statt. Im Mittelpunkt standen einige der Hauptdarsteller der neuen Doku-Serie: Marc Márquez, Maverick Viñales, Jack Miller, Jorge Martin und Joan Mir. Die MotoGP-Asse gaben Interviews und posierten unter anderen mit Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, ehe die ersten zwei Episoden auf der großen Leinwand ausgestrahlt wurden.

Die von «The Mediapro Studio» in Zusammenarbeit mit Dorna Sports produzierte Serie umfasst insgesamt acht Folgen zu je 50 Minuten, in denen die Saison 2021 aufgearbeitet wird. Als Executive Producer treten Laura Fernández Espeso, Javier Méndez und Bernat Elías auf, die Regisseure sind Arnau Monràs und Jaume García.

Fans erwarten Einblicke hinter die Kulissen – nicht nur an den GP-Wochenenden, sondern auch abseits der Rennstrecken. Am Premierenabend veröffentlichten Prime Video und MotoGP den ersten Trailer.

Zudem wurde offiziell bestätigt, was bereits zuvor durchgesickert war: «MotoGP Unlimited» ist ab 14. März 2022 in mehr als 170 Ländern weltweit auf Prime Video zu sehen, der kostenpflichtigen Streaming-Plattform von Amazon. Zuvor findet am heutigen Donnerstagabend noch eine zweite Premiere in Paris statt. Im Elysées Biarritz werden dann Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia und Alex Rins erwartet.