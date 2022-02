Premiere der Amazon-Doku-Serie «MotoGP Unlimited» 15.02.2022 - 19:32 Von Mario Furli

© motogp.com Das Comeback von Marc Márquez wurde von den Kameras begleitet

Bald wird sich zeigen, ob die MotoGP mit der eigenen Doku-Serie genauso erfolgreich sein wird wie das Formel-1-Vorbild «Drive to Survive»: «MotoGP Unlimited» feiert in dieser Woche in Madrid und Paris Premiere.