Marc Márquez: «Das hat sich stark verbessert»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez verpasste die Tagesbestzeit am Trainingsfreitag in Katar nur knapp. «Insgesamt lief es besser als erwartet», erklärte der Spanier nach dem zweiten Training.

Marc Márquez blieb vor dem Start des Katar-Wochenendes sehr vorsichtig, wenn es um seine Leistung beim Saisonauftakt ging. Er betonte: «Ich möchte mit den Jungs um den Titel fighten. Vielleicht bin noch beim Katar-GP noch nicht ganz bereit dazu.»

Der Repsol-Honda-Star konnte jedoch von Anfang an ein schnelles Tempo fahren: Im ersten Training blieb er nur elf Tausendstel langsamer als sein Teamkollege Pol Espargaró und schaffte es damit auf den fünften Platz der Zeitenliste. Die zweite Session schloss er mit dreieinhalb Hundertsteln Rückstand auf die Tagesbestzeit von Alex Rins auf dem zweiten Platz ab.

Auf die Frage, ob der erste Tag wie erwartet ausgefallen war, erklärte der 85-fache GP-Sieger: «Ja und nein. Beim Renntempo hatte ich schon etwas Ähnliches erwartet, aber der Speed auf einer Runde war etwas besser als ich es erwartet hatte. Das Ziel lautete, in die Top-10 und damit gleich ins Q2 zu kommen, und so gesehen lief es besser als erwartet. Der Fahrstil ist immer noch etwas eigenartig, aber die Rundenzeit stimmt, und das ist das Wichtigste.»

Freuen durfte er sich auch über die physischen Fortschritte, die er machen konnte. Marc Márquez sagte dazu: «Meine körperliche Verfassung hat sich stark verbessert. Normalerweise ist der Unterschied zwischen dem ersten Test und dem ersten Rennen nicht so gross. Aber wenn du den ganzen Winter nicht trainieren kannst und auf dem Sofa sitzt, dann kannst du in einem Monat gute Fortschritte verbuchen. Und in den Trainings hier lief es viel besser als noch in Malaysia.»

© Gold & Goose Willkommen zum WM-Auftakt in Katar © Gold & Goose Freies Training in Doha © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Joan Mir Zurück Weiter

«Ich muss nun schauen, wie es im Verlauf des Wochenendes laufen wird, aber ich habe hier keine Schmerzen in der Schulter, und das macht mich sehr glücklich. Ich war beim Fahren keineswegs eingeschränkt und konnte das machen, was ich wollte», schilderte der achtfache Weltmeister daraufhin.

Gleichzeitig betonte der WM-Siebte des Vorjahres: «Ich habe meinen Fahrstil angepasst und fahre am Kurveneingang nicht so schnell wie früher. Ich spüre aber auch die Front nicht wirklich, wenn ich in eine Kurve gehe, ich weiss noch nicht, wo das Limit ist. Es ist etwas eigenartig, wenn du versuchst, schneller zu sein, dann wirst du langsamer. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das ganze Potenzial des Bikes auszuschöpfen.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:53,432 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,147

4. Jorge Martin, Ducati, + 0,220

5. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,413

6. Jack Miller, Ducati, + 0,438

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,474

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,531

10. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,539

11. Enea Bastianini, Ducati, + 0,581

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,606

13. Miguel Oliveira, KTM, + 0,621

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,721

15. Brad Binder, KTM, + 0,815

16. Alex Márquez, Honda, + 1,043

17. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,092

18. Johann Zarco, Ducati, + 1,133

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,452

20. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,468

21. Remy Gardner, KTM, + 1,497

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,939

23. Luca Marini, Ducati, + 2,343

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,483