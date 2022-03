Marc Márquez: «Es war Zeit für einen 'big change'»

«Wenn ein Werk zwei Jahre keinen Titel gewinnt, wird es Zeit für grobe Veränderungen», sagt Marc Márquez. Denn Honda hat ein komplett neues MotoGP-Bike gebaut. «Es hat Potenzial», ist Marc überzeugt.

Für Marc Márquez beginnt am Wochenende in Doha/Katar die vierte Saison hintereinander, in der er durch eine Verletzung gehandicapt ist. Vor der Saison 2019 wurde die linke Schulter operiert, ein Jahr später die rechte, vor 2021 laborierte er an den Nachwirkungen von die Oberarm-Operation und zwei Knochentransplantationen inklusive einer Infektion, er verpasste die ersten zwei Grand Prix. Und ab Ende Oktober 2021 war der Repsol-Honda-Star (HRC-Vertrag bis Ende 2024!) nach einem Offroad-Sturz wegen Doppelsichtigkeit für sechs Wochen zum Nichtstun verdammt.

Honda hat die RC213V für 2022 kräftig umgebaut. Wie mühsam war es für Marc, sich an das neue Bike zu gewöhnen, nachdem er im November den Jerez-Test versäumt hat?

«Bisher ist mir die Anpassung noch nicht ganz gelungen», räumte Mac Márquez vor dem Saisonstart im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Simon Patterson ein. «Aber wir hatten nur zwei Testtage in Sepang und noch zwei in Mandalika. Es stimmt, alle anderen Honda-Fahrer sind schon in Jerez mit diesem Bike gefahren. Sie konnten also das Motorrad früher für ihren Fahrstil anpassen. Das Motorrad ist größer geworden, ich fühle mich bisher nicht ganz komfortabel damit, wenn ich auf Zeitenjagd gehe. Ich bin ein Fahrer, der trotzdem eine einzelne schnelle Runde mit diesem Motorrad drehen kann. Aber ich weiß: Für eine komplette Saison musst du das Bike verstehen. Du musst wissen, wie du es umbauen kannst. Wir haben in Malaysia Fortschritte gemacht. Aber in Indonesien waren die Fortschritte nicht so groß, wie wir gehofft haben. Vielleicht passieren wir uns bei den Rennen ein paar strategische Fehler, wenn es darum geht das Beste aus dem Motorrad herauszuquetschen. Aber ich bin überzeugt: Das Potenzial ist vorhanden.»

Ist Márquez enttäuscht, weil Honda diesmal bei der Entwicklung einen anderen Weg eingeschlagen hat? «Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin Honda sogar dankbar, dass sie so große Anstrengungen unternommen haben. Ich habe den Honda-Technikern aber gesagt, ich will in Sepang mit meinem 2021-Bike beginnen und dann umsteigen. Nach den ersten Runden mit der 2022-Honda habe ich sofort verstanden, dass hier viel Potenzial schlummert. Daraus müssen wir jetzt Kapital schlagen. Ich bin froh, dass Honda so emsig schuftet, um unser Bike konkurrenzfähiger zu machen. Sie haben beim Bau dieses Motorrads die Kommentare aller Fahrer berücksichtigt.»

«Wenn ein Werk keinen Fahrer hast, der um den MotoGP-WM-Titel kämpft, musst du beim neuen Bike etwas Dramatisches verändern», meint Marc. «Solange du dauernd gewinnst, wird keine drastische Veränderung in Angriff genommen. Jetzt war es Zeit für einen ‚big change‘. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Motorrad. Aber wir müssen erst verstehen, wie es sich auf den unterschiedlichen Rennstrecken verhält. In Malaysia ist es für mich gut gelaufen.»

«Letztes Jahr war die ‚single hot lap’ meine Schwäche», blickt der sechsfache MotoGP-Weltmeister zurück. «Jetzt werden wir bald sehen, ob es ‘boom’ macht und ich vorne mitmischen. Ich bin gespannt.»

