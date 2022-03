Im Live-Ticker: Das MotoGP-Qualifying in Mandalika

WM-Leader Enea Bastianini und Co. kämpfen um die besten Startplätze

Wer sichert sich auf dem neuen Mandalika Street Circuit die Pole-Position für den ersten Indonesien-GP seit 25 Jahren? SPEEDWEEK.com tickert beide Qualifying-Sessions der MotoGP-Klasse live – los geht’s um 8.05 Uhr.

Beim Saisonauftakt in Doha/Katar sicherte sich vor zwei Wochen mit Pramac-Ass Jorge Martin ein Ducati-Pilot die erste Pole-Position der Saison, in Mandalika sorgte bei den offiziellen Testfahrten im Februar allerdings Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró für die Bestzeit.

Am Freitag besetzten beim «Pertamina Grand Prix of Indonesia» mit Fabio Quartararo und Franco Morbidelli dann die Yamaha-Werksfahrer die Plätze 1 und 2. Daran änderte sich auch im FP3 am Samstagvormittag nichts mehr, weil die Strecke feucht war.

Damit stand auch fest: Q1 ist hochkarätig besetzt, unter anderen kämpfen die Honda-Stars Marc Márquez und Pol Espargaró sowie Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) und Suzuki-Ass Joan Mir um die letzten zwei Q2-Tickets.

Die Aufgabenstellung ist bekannt: Nur wer sich auf Lombok ab 15.05 Uhr Ortszeit, also 8.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf den Rängen 1 und 2 klassiert, bekommt noch die Chance, sich direkt im Anschluss mit den Top-10 nach FP3 in der entscheidenden zweiten Qualifying-Session zu messen.

Das Qualifying im Live-Ticker: