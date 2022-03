MotoGP Doha: Jorge Martin wiederholt sein Pole-Wunder

Jorge Martin, Enea Bastianini und Marc Marquez werden den Grand Prix von Katar am Sonntag (Start 16 Uhr) aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. Brad Binder brachte im MotoGP-Qualifying die beste KTM auf Platz 7.

Erstmals seit zehn Jahren treten die MotoGP-Asse in Doha ohne vorherige Testfahrten an. Die 5380 Meter lange Strecke (10 Rechtskurven, 6 Linkskurven, längste Gerade: 1068 Meter) war 2004 erstmals GP-Schauplatz, 2008 gab es hier zum ersten Mal einen Flutlicht-GP. 2020 fiel das MotoGP-Rennen wegen der behördlichen Corona-Beschränkungen aus. Dafür kam es im Vorjahr zu zwei MotoGP-Wettkämpfen auf dem Losail Circuit – am 28. März und am 4. April. Die bisher schnellste Runde hat Pecco Bagnaia mit 1:52,772 min gedreht, das entspricht einem Schnitt von 171,7 km/h.

Alex Rins (Suzuki Ecstar) führte die kombinierte Zeitenliste nach den drei freien Trainings mit 1:53,432 min an. Enea Bastianini (Gresini Ducati) fuhr im FP3 mit 1:53,382 min etwas schneller; diese Zeit wurde dem Italiener aber gestrichen, weil er die Strecke am Kurvenausgang mit dem Hinterrad um wenige Zentimeter verlassen hatte.

Im 15-minütigen Qualifying 2, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden, sorgte Marc Marquez (Repsol Honda) mit 1:53,566 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Der Multiweltmeister wurde kurz darauf von Jack Miller (Ducati Lenovo), seinem Teamkollege Pol Espargaro und Jorge Martin (Pramac Ducati) übertrumpft.

Den großen Showdown sahen wir in den letzten zwei Minuten. Zuerst katapultierte sich Marc Marquez mit 1:53,283 min zurück an die Spitze, dann konterte Jorge Martin mit 1:53,011 min. Der 24-Jährige wiederholte damit sein Kunststück aus dem Vorjahr und wird den Katar-GP erneut von Startplatz 1 in Angriff nehmen. Neben ihm stehen der sehr starke Bastianini sowie Marc Marquez.



An den Rundenrekord von Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia (2021, 1:52,772 min) kam keiner heran.

Brad Binder brachte die beste KTM RC16 auf Startplatz 7.



Eine herbe Enttäuschung erlebten die Suzuki-Werksfahrer Joan Mir und Alex Rins, die nach sehr starken Leistungen im FP2 und FP3 nur auf den Plätzen 8 und 10 landeten.



Noch miserabler lief es für das Yamaha-Werksteam: Quartararo und Morbidelli wurden nur Elfter und Zwölfter und stehen somit am Sonntag in der vierten Startreihe.

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Doha/Katar:

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982

In Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011