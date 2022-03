Mandalika, FP2: Yamaha vorne – Crash von Marc Marquez 18.03.2022 - 09:00 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Fabio Quartararo

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo beendete die freien Trainings in Mandalika auf der Insel Lombok am Freitag als Schnellster. WM-Leader Enea Bastianini stürzte in der letzten Minute ebenso wie Marc Marquez.