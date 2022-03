Lombok FP3: Yamaha bleibt vorn – Sorgen für Honda

Johann Zarco: Am Anfang starke Zeiten im FP3

Wegen der feuchten Strecke im FP3 blieben die Freitag-MotoGP-Ergebnisse in Lombok unangetastet. Das heißt: Marc Márquez und Pol Espargaró müssen ins Q1.

Nach dem erstaunlichen Doppelsieg von Monster-Yamaha mit Fabio Quartararo und Franco Morbidelli ging es am Samstagfrüh um die Frage, wer von den 24 MotoGP-Piloten auf dem Mandalika Street Circuit unter den Top-Ten bleiben und sich dadurch die direkten Vorstoß ins Qualifying 2 sichern würde. Und die Team rüsten sich für eine Hitzeschlacht, wie sie in der «premier class» seit dem Saisonstart in Jerez im Jui 2020 nicht mehr erlebt hat. Bis zu 42 Grad Außentemperatur und 72,5 Grad Asphalttemperatur werden für den Rennstart morgen um 15 Uhr Ortszeit erwartet.

Nach 15 Minuten der 45 Minuten langen FP3-Session hatte sich an der Spitze nichts geändert, denn die Strecke war wieder feucht, die Asse waren anfangs auf Regenreifen unterwegs. Das Yamaha-Duo führte also weiter vor Zarco, Martin, Bastianini und Miller, also vier Ducati-Asse auf der Jagd nach den zwei M1-Piloten.

Jack Miller war der Erste, der sich mit Slicks auf die Piste wagte. Doch seine Freitag-Zeit kam nicht in Gefahr, er fuhr zuerst 1:38,4 min und steigerte sich dann mit 1:37,860 min auf Platz 1. Der Ducati-Star demonstrierte wieder einmal sein außergewöhnliches Können bei gemischten Verhältnissen. Er lag im FP3 jetzt 2,076 sec vor Rookie Marco Bezzecchi, der ebenfalls auf Slicks unterwegs war. 3. Zarco. 4. Oliveira. 5. Rins. 6. Quartararo. 7. Pol Espargaró, + 3,704 sec. 8. Alex Márquez. 9. Di Giannantonio. 10. Marc Márquez.

Aber die Zeiten vom Freitag waren weiter nicht in Gefahr, auch wenn Zarco dann knapp an die Miller-FP3-Zeit herankam und sich Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) bei seinem 50. MotoGP-Einsatz mit 1:36,474 min in dieser Session auf Platz 1 hievte. Doch die Reihenfolge wurde pausenlos auf den Kopf gestellt. Zuerst gelang Zarco eine neue Bestzeit, dann fuhr Miller mit 1:36,056 min auf Platz 1. ehe sich Marc Márquez mit 1:35,648 min an die Spitze setzte.

Nach diesen 30 Minuten zeichnete sich klar ab: Die Freitag-Zeiten würden Bestand haben!

Die Aufgabenstellung für das dritte freie MotoGP-Training in Mandalika unterschied sich nicht von den meisten anderen Trainings am Samstagvormittag in der Königsklasse.

Die ersten Zehn der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 würden direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 8.30 Uhr MEZ) aufsteigen. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 24 klassieren, müssen ins Qualifying 1, das ebenfalls 15 Minuten dauert und um 08.05 Uhr startet.

Die ersten Zwei aus dem Q1 dürfen dann noch zusätzlich ins Q2 aufrücken, in dem schließlich die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Die Reihenfolge aus dem Q1 vom 13. bis zum letzten Platz ergibt dann die Startreihenfolge hinter den ersten zwölf Plätzen.

Zarco fiel dann auf Platz 6 zurück, seine Zeitenjagd endete mit einem Ausritt. aber er blieb sturzfrei wie vorher Ducati-Kollege Jack Miller.

Das Repsol-Honda-Duo unternahm am Ende alles, um noch ins Q2 zu kommen. Marc Márquez gelang als erstem Fahrer im FP3 eine 1:34-min-Runde, aber jetzt war klar: In den letzten zwei Minuten würde er den Sprung in die Top-Ten der Gesamtwertung nicht mehr schaffen. Auch Teamkollege Pol Espargaró gelang es nicht, der verzweifelt einen letzten weichen Reifensatz montieren ließ.

Jubel bei Red Bull-KTM: Erstmals in diesem Jahr stehen Brad Binder und Miguel Oliveira fix im Q1.

Lange Gesichter hingegen bei Honda: Bisher qualifizierte sich kein einziger Fahrer für das Q2.

Lombok, Zusammenfassung FP1, FP2 und FP3 (19. März)

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Viñales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Márquez, Honda, +0,946

17. Raúl Fernández, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Márquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615

FP3-Zeiten am 19. März

1. Marc Márquez, Honda, 1:34,067

2. Bagnaia, Ducati, + 0,183

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,283

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Rins, Suzuki, + 0,566

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,576

7. Miller, Ducati, + 0,646

8. Oliveira, KTM. + 0,683

9. Mir, Suzuki, + 0,773

10. Dovizioso, Yamaha, + 0,785

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,875

12. Nakagami, Honda, + 0,880

13. Gardber, KTM, + 0,993

14. Alex Márquez, Honda, 1,060

15. Viñales, Aprilia, + 1,143

16. Zarco, + 1,201

17. Martin, Ducati, + 1,250

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,789

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,877

20. Brad Binder, KTM, +2,272

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,237

22. Quartararo, Yamaha, + 7,387

23. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,196

24. Bastianini, Ducati, + 16,202

FP1 MotoGP, Mandalika, 18.3.

1. Pol Espargaró, Honda, 1:33,499 min (= 165,6 km/h)

2. Oliveira, KTM, + 0,044 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,079

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,382

5. Zarco, Ducati, + 0,743

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,753

7. Brad Binder, KTM, + 0,776

8. Bastianini, Ducati, + 0,828

9. Bagnaia, Ducati, + 0,858

10. Mir, Suzuki, + 0,980

11. Miller, Ducati, + 1,063

12. Dovizioso, Yamaha, + 0,711

13. Raúl Fernández, KTM, + 1,177

14. Nakagami, Honda, + 1,208

15. Viñales, Aprilia, + 1,216

16. Quartararo, Yamaha, + 1,294

17. Rins, Suzuki, + 1,394

18. Alex Márquez, Honda, + 1,398

19. Gardner, KTM, + 1,687

20. Bezzecchi, Ducati, + 1,759

21. Martin, Ducati, + 2,026

22. Marini, Ducati, + 3,272

23. Di Giannantonio, Ducati, + 3,339

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,617