Darryn Binder (Yamaha/10.): «Brad war überrascht»

MotoGP-Rookie Darryn Binder zeigte auf nasser Piste in Lombok seine Fähigkeiten und fuhr in einer sehr prominenten Gruppe von erfahrenen Assen in die Top-10.

In seinem zweiten MotoGP-Rennen sicherte sich MotoGP-Rookie Darryn Binder seine ersten WM-Punkte. Während sein WithU-Yamaha-Teamkollege Andrea Dovizioso mit einem Defekt ausrollte, kam Binder auf Platz 20 ins Ziel.

Der Südafrikaner fuhr dabei sogar an seinem älteren Bruder Brad vorbei. Im Finish musste er den Red Bull-KTM-Fahrer und Aprilia-Ass Aleix Espargaró passieren lassen.

«Es war definitiv ein interessantes Rennen», versichert Binder. «Als es zu regnen begonnen hat, habe ich mir gedacht, dass das sehr interessant werden könnte, hier diese Erfahrung zu sammeln. Schon in der Out-Lap hin zur Startaufstellung war ich vom guten Grip überrascht. Im Rennen habe ich mir dann in jeder Runde mehr zugetraut. Ich war aber immer noch überrascht vom guten Grip der Regenreifen.»

«Ich habe ein paar Jungs überholt und war plötzlich in den Punkten. Später konnte ich meinen Bruder überholen, das war super cool. Am Ende habe ich mit dem Hinterreifen Probleme bekommen, und danach ist es zum Kampf gekommen. Ich wollte die Jungs hinter mir halten und der Beste in der Gruppe sein. Mein Bruder Brad hatte dann aber das bessere Ende für sich. Ich wollte noch fighten in der letzten Runde. Aber ich bin wirklich glücklich mit meinem Ergebnis.»

«Brad war eventuell etwas überrascht, mich im Rennen zu sehen. Er hat die Situation aber sehr gut genutzt, als ich nach dem Manöver von Aleix etwas weit gehen musste. Er hat zwei auf einen Streich überholt. Es war in der Gruppe so spannend, als wäre es um den Sieg gegangen. Es war intensiv in der letzten Runde, diese Jungs haben schon MotoGP-Rennsiege.»

Darryn Binder räumt ein: «Bei mir war es das erste Mal im Regen. Es war ein nettes Gefühl und ich habe mich wirklich gefreut. In Argentinien müssen wir wieder alles Schritt für Schritt angehen. Ich will den Moment genießen und dann wieder zur Realität zurückkehren.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory, 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.