Suzuki-Ass Alex Rins (Rang 5): Steine im Leder

Ex-Weltmeister Joan Mir (6. Platz) zeigte beim zweiten MotoGP-Saisonrennen auf Lombok eine starke Vorstellung verbesserte sich um zwölf Positionen. Teamkollege Alex Rins (5.) fand Steine im Leder.

Die Suzuki-Ecstar-Werkspiloten Alex Rins und vor allem Joan Mir zeigten in Indonesien eine solide Vorstellung auf nasser Piste und eroberten nach 20 Runden die Ränge 5 und 6. Joan Mir fuhr dabei von Startplatz 18 kommend am Ende nur knapp hinter seinem Teamkollegen Rins über die Ziellinie.

«Am Ende konnte ich das Gefühl wieder finden, um schnell zu sein», schilderte der MotoGP-Weltmeister von 2020. «Ich bin happy. Es war nur schade, dass wir das ganze Wochenende an unseren Problemen gearbeitet haben, weil das Verzögern des Motorrads betrifft.»

«Aber wir müssen happy sein, weil wir einige sehr gute Runden gleich zu Beginn gefahren sind», meinte der Spanier. «Ich hatte am Ende noch mehr im Köcher, aber es war ein verkürztes Rennen auf 20 Runden»,

Mir erklärte weiter: «Es war positiv, dass wir uns im Warm-up gesteigert haben. Platz 7 wäre aber auf trockener Piste wohl nicht möglich gewesen. Das ist ein gutes Ergebnis; es hätte viel schlimmer sein können.»

Teamkollege Alex Rins überquerte den Zielstrich nur wenige Zehntelsekunden vor Joan Mir. «Zum Glück haben wir überhaupt starten können, ich hatte mir Sorgen gemacht. Es war dann ein sehr hartes Rennen. Ich habe alles versucht, um auf das Podium zu fahren. Aber als ich ein paar Rutscher an der Front hatte, habe ich etwas zurückgesteckt.»

Rins betonte: «Als mich Zarco und Fabio überholt haben, habe ich gesehen, dass sie mehr Traktion haben. Platz 5 in einem Grand Prix, in dem wir gelitten haben, ist ein positives Ergebnis. In der letzten Kurve sind Steine aus dem Asphalt rausgekommen. Ich hatte kleine Steine unter meinem Lederkombi.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Rdn in 33:27,223 min (= 154,2 km/h)

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory, 1.