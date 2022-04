Das MotoGP-Rennen live: Erster Ducati-Sieg in Austin? 10.04.2022 - 19:30 Von Nora Lantschner

© motogp.com Pole-Setter Jorge Martin

Wer gewinnt den «Red Bull Grand Prix of the Americas» 2022? Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com sind die MotoGP-Fans 20 Rennrunden lang ganz nahe am Geschehen.