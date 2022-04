Austin Warm-up: Bestzeit für Viñales – Márquez P8

Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales sicherte sich die Bestzeit im Warm-up zum «Red Bull US-GP» in Texas.

Das MotoGP-Warm-up auf dem 5,5 km langen Circuit of The Americas (COTA) wurde mit besonderer Spannung erwartet, denn Ducati beschlagnahmte die ersten fünf Startplatz, aber Fahrer wie Weltmeister Quartararo (sechster Startplatz) und Repsol-Honda-Star Marc Márquez wollen den Italienern die Suppe versalzen. Unglaublich: Fabio Quartararo war auf dem sechsten Q2-Platz der beste Fahrer mit einem japanischen Fabrikat.

Und die Ducati-Gegner stellten sich die Frage: Muss Ducati an den starken Desmosedici für das 22-Runden-Rennen die Power reduzieren, um mit dem Spritverbrauch über die Runden zu kommen? Und kann Jorge Martin, der in den ersten vier Rennen zweimal den ersten und zweimal den zweitbesten Startplatz eroberte, den ersten Saisonsieg feiern?

Marc Márquez, der «King of COTA», hat sich ausgerechnet, dass er im Q2 im Idealfall auf Platz 4 bis 6 hätte landen können. Und er hofft natürlich, die Ducati-Armada durch einen Superstart gleich in der ersten Rennrunde durcheinanderwirbeln zu können.

Márquez liebt die MotoGP-Rennen in Amerika: Er hat hier elf Rennen beendet und alle gewonnen – sieben in Texas, drei in Indy, eines in Laguna Seca. Nur 2019 stürzte er in Austin, Rins siegte dann vor Rossi.

Die erste Bestzeit legte Yamaha-Werkspilot Franco Morbidelli vor, dann setzte sich Aleix Espargaró mit 2:04,827 min auf Platz 1 vor Viñales, Bastianini, Martin, Quartararo und Nakagami, der nach acht Minuten mit 2:04,332 min auf Platz 1 preschte.

Zur Erinnerung: Jorge Martin steht mit 2:02,039 min auf dem besten Startplatz.

Maverick Viñales (Aprilia) war mit 2:03,684 min der nächste Spitzenreiter im Warm-up. Drei Minuten vor dem Ende lagen Bastianini, Bagnaia, Aleix Espargaró und Zarco sowie Marc Márquez (+ 0,370 sec) auf den nächsten Plätzen.

Tech3-KTM-Rookie Raúl Fernández stürzte in Turn 12 und verlor 1,392 sec auf die Bestzeit. Bester KTM-Pilot: Brad Binder auf Position 15. Und das Tech3-Team gratulierte Teambesitzer Hervé Poncharal mit einem Banner zum 65. Geburtstag.

Jetzt stellen sich die Fans die Frage: Gibt es heute beim vierten Saisonrennen den vierten unterschiedlichen Sieger nach Bastianini (Ducati), Oliveira (KTM) und Aleix Espargaró (Aprilia)? Das ist seit 2008 nicht mehr vorgekommen. Damals gewannen Stoner, Pedrosa, Lorenzo und Rossi die ersten vier Grand Prix in Doha, Jerez, Estoril und Shanghai.

Ergebnis Warm-up COTA, 10. April

1. Viñales, Aprilia, 2:03,684

2. Bastianini, Ducati, + 0,109 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,168

4. Bagnaia, Ducati, + 0,206

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,294

6. Mir, Suzuki, + 0,299

7. Zarco, Ducati, + 0,362

8. Marc Márquez, Honda, + 0,407

9. Rins, Suzuki, + 0,462

10. Quartararo, Yamaha, + 0,502

11. Martin, Ducati, + 0,600

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,628

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,628

14. Miller, Ducati, + 0,661

15. Binder, KTM, + 0,664

16. Alex Márquez, Honda, + 0,851

17. Marini, Ducati, + 0,905

18. Gardner, KTM, + 1,060

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,392

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,399

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,459

22. Oliveira, KTM, + 1,660

23. Darryn Binder, + 1,772

24. Morbidelli, Yamaha, +2,327 sec

