Austin: Arbolino gewinnt, Marcel Schrötter glänzt

Tony Arbolino holte sich am Sonntag in Austin seinen ersten Moto2-Sieg. Der Italiener gewann auf dem Circuit of the Americas vor Ai Ogura und Jake Dixon. Während zwölf Fahrer ausschieden wurde Marcel Schrötter Vierter.

Das vierte Moto2-Rennen der Saison stand am Sonntag beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin auf dem Programm und der US-Amerikaner Cameron Beaubier (Kalex) holte sich passend zu seinem Heimrennen am Samstag die Pole-Position. Es war die erste Pole eines US-Amerikaners auf einer Strecke in den Vereinigten Staaten seit Ben Spies 2010 in Indianapolis. In der mittleren GP-Kategorie schaffte das zuletzt John Kocinski in der 250-ccm-Klasse 1989 in Laguna Seca.

Hinter Beaubier schaffte es WM-Leader Celestino Vietti auf Startplatz 2. Die erste Reihe komplettierte Aron Canet, der trotz Sturz in Q2 von Startplatz 3 das Rennen aufnahm. Aus deutscher Sicht hatte Marcel Schrötter von Startposition 13 gute Chancen auf einen Top-10-Platz. Mit der Bestzeit im Warm-up am Sonntagmorgen brachte sich auch Fermin Aldeguer in Lauerstellung auf seinen ersten Podestplatz.

Bei 22 Grad Celsius im Schatten ging es für die Fahrer auf dem 5,5 km langen Circuit of the Americas um 11:20 Uhr Ortszeit an den Start. Celestino Vietti kam am Besten weg und führte das Feld in Kurve 1. Cameron Beaubier fiel zurück bis auf Platz 4, Marcel Schrötter startete aggressiv und hatte einige Berührungen.

In Kurve 12 stürzten Sam Lowes, Somkiat Chantra, Gabriel Rodrigo, Zonta van den Goorbergh und auch Fermin Aldeguer, einer der Favoriten. Auslöser war Chantra, der mit Sam Lowes kollidierte. Rodrigo und van den Goorbergh stürzten jedoch separat. Alle Piloten konnten die Unfallstelle auf den eigenen Füßen verlassen.

Kalex-Pilot Aron Canet führte nach vier Runden das Feld an, dicht gefolgt von Vietti und Arbolino. Marcel Schrötter lag auf Platz 9. Jorge Navarro erledigte seinen Long-Lap-Penalty. In Kurve 2 stürzte Moto3-Weltmeister (Red Bull KTM Ajo) in Runde 4, er blieb glücklicherweise unverletzt, sein Rennen war jedoch beendet. Während Beaubier weit ging und auf Platz 7 zurückfiel, verbesserte sich Schrötter auf Position 6.

Sturz für WM-Leader Celestino Vietti in der sechsten Kurve in Runde 5. Der Kalex-Pilot war somit früh aus dem Rennen. An der Spitze zu diesem Zeitpunkt: Canet vor Tony Arbolino , Jake Dixon und Ai Ogura. Marcel Schrötter Fünfter mit 5,8 Sekunden Rückstand.



Während die Stewards mitteilten, dass der Vorfall aus Kurve 12 (erste Runde) nach dem Rennen angeschaut wird, stürzte in Runde 9 der souverän führende Aron Canet in Kurve 7. Tony Arbolino erbte die Führung, Dixon und Ogura waren mit Respektabstand am Italiener dran. Marcel Schrötter fuhr einsam auf Platz 4, 1,2 Sekunden vor Beaubier.

Der Führende Tony Arbolino landete bereits 2021 in Austin in seiner Rookie-Saison auf einem starken sechsten Platz. Sein bestes Ergebnis stammt jedoch aus Le Mans im Vorjahr, als er Vierter wurde. Sieben Runden vor dem Ende hatte der Italiener einen Vorsprung von 1,5 Sekunden auf Jake Dixon. Ai Ogura fuhr auf Platz 3, sieben Sekunden vor Schrötter. Die Top-10 zu diesem Zeitpunkt: Beaubier, Navarro, Bo Bendsneyder, Joe Roberts auf den Plätzen 5 bis 8. Augusto Fernandez Neunter, Jeremy Alcoba auf Position 10.

In Runde 12 übernahm Ogura Platz 2 von Dixon. Der Japaner fuhr die schnellsten Zeiten im gesamten Moto2-Feld. Niccolo Antonelli stellte seine Kalex in der Box ab. Marcel Schrötter verlor fünf Runden vor dem Fallen der Zielflagge Platz 4 an Lokalmatador Beaubier.

Zwischenstand, drei Runden vor dem Ende: Arbolino vier Sekunden vor Ogura und Dixon, dann Beaubier und Schrötter, der Platz 5 absicherte. An der Spitze passierte am Ende nicht mehr viel. Arbolino holte in Texas seinen ersten moto2-Sieg, Ai Ogura und Jake Dixon landeten auf den Plätzen 2 und 3. Dahinter wurde es noch einmal Spannend zwischen Beaubier und Schrötter, doch der US-Amerikaner stürzte in der letzten Runde. Schrötter holte sich Platz 4, Fünfter wurde Jorge Navarro vor dem zweiten Intact GP-Fahrer Jeremy Alcoba aus Spanien. Insgesamt kamen nur 17 Fahrer ins Ziel.

Moto2-Ergebnis, Austin, Rennen (10. April):

1. Tony Arbolino, Kalex, 18 Runden, 39:06,552 min (152,2 km/h)

2. Ai Ogura, Kalex, + 3,439 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 4,787

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,529

5. Jorge Navarro, Kalex, + 16,347

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 17,388

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 17,631

8. Joe Roberts, Kalex, + 19,784

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 24,595

10. Barry Baltus, Kalex, + 30,291

11. Albert Arenas, Kalex, + 33,475

12. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 34,785

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 34,988

14. Filip Salac, Kalex, + 37,786

15. Romano Fenati, Boscoscuro, + 38,408

Fahrer-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Vietti 70 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Canet 49. 5. Chantra 45. 6. Lowes 35. 7. Dixon 32. 8. Fernandez 31 9. Roberts 24. 10. Schrötter 23. 11. Navarro 23. 12. Arenas 22. 13. Acosta 20. 14. Bendsneyder 17. 15.Beaubier 16. 16. Alcoba 14. 17. Aldeguer 9. 18. Baltus 6. 19. Ramirez 5. 20. Gonzalez 5. 21. Salac 2. 22. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 11. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 89. 3. Flexbox HP40 72. 4. Mooney VR46 Racing 70. 5. Shimoko GASGAS Aspar 54. 6. Red Bull KTM Ajo 51. Liqui Moly Intact GP 37. 8. Italtrans Racing 24. 9. Pertamina Mandalika SAG 17. 10.American Racing 16. 11. MB Conveyors Speed up 11. 12. RW Racing GP 6. 13. MV Agusta Forward 5. 14. Yamaha VR46 Master Camp 5. 15. Gresini Racing Moto2 2.