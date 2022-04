Das MotoGP-Rennen live: Ein vierter Portimão-Sieger?

Auf eineinhalb verregnete Trainingstage in Portugal folgt ein trockenes MotoGP-Rennen – Spannung pur ist damit garantiert. Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com sind die Fans ab 14 Uhr über 25 Runden hautnah dabei.

Mit Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia, Yamaha-Star Fabio Quartararo und Red Bull-KTM-Pilot Miguel Oliveira waren im «Autódromo Internacional do Algarve» in bisher drei MotoGP-Rennen drei unterschiedliche Fahrer und Fabrikate siegreich. Wird die Serie ausgebaut?

Die besten Chancen auf seinen zweiten Portimão-Sieg hat Titelverteidiger Quartararo aus der zweiten Startreihe. Oliveira trumpfte bei seinem Heimspiel zwar in den nassen Trainings-Sessions auf, im Qualifying 2 stieß er auf abtrocknender Strecke aber auf ein technisches Problem und eine Gelbphase, er landete nur auf Startplatz 11. Härter traf es Bagnaia, der Vizeweltmeister setzte im Q1 früh auf Slick-Reifen und schlug nach einem Highsider heftig mit der rechten Schulter auf. Knochenbrüche wurden nach einem Check im örtlichen Krankenhaus ausgeschlossen, der Italiener wird das Rennen vom 25. und letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

WM-Leader Enea Bastianini (Gresini Racing) erging es ähnlich, der zweifache Saisonsieger braucht eine Aufholjagd von Startplatz 18, allerdings hat er Schmerzen am rechten Handgelenk. Der WM-Zweite Alex Rins (Suzuki) hat noch mehr Arbeit vor sich, eine falsche Reifenstrategie in Q1 und eine gelbe Flagge zum falschen Zeitpunkt warfen ihn bis auf Startplatz 23 zurück. Der 24. Startplatz von Raúl Fernández (Tech3-KTM) bleibt leer, weil der Rookie sich am Samstag an der rechten Hand verletzte.

Ganz vorne steht dagegen Johann Zarco. Der 31-jährige Pramac-Ducati-Pilot und zweifache Moto2-Weltmeister jagt seinen lang ersehnten ersten MotoGP-Sieg. Die erste Reihe komplettieren mit Joan Mir (Suzuki) und Aleix Espargaró (Aprilia) zwei Fahrer, die ihre Bilanz (jeweils ein MotoGP-Sieg) ebenfalls aufbessern wollen.

Repsol-Honda-Star Marc Márquez muss dagegen von Startplatz 9 angreifen, nachdem seine schnellste Qualifying-Runde wegen der von Teamkollege Pol Espargaró ausgelösten Gelbphase aus der Wertung genommen worden ist.

Das Renngeschehen im Live-Ticker: