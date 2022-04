Portimão FP3: Oliveira (KTM) vorne, Sturz von Márquez

Der wieder stärker werdende Regen verhinderte im FP3 der MotoGP-Klasse späte Zeitenjagden, Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira sicherte sich beim Portugal-GP 2022 aber frühzeitig die Trainingsbestzeit.

Der Regen hielt in Portimão auch am Samstagvormittag an, mit 12 Grad Luft- und 11 Grad Asphalttemperatur war es weiterhin kühl. Zumindest der Wind hatte aber nachgelassen.

Erstmals seit seinem MotoGP-Rücktritt ließ sich zum Start des FP3 Superstar Valentino Rossi in der Box seines Mooney VR46 Racing Teams blicken. Er durfte sich über die Leistung seines Schülers Marco Bezzecchi freuen, der als Rookie einen verregneten Freitag auf Rang 4 der kombinierten Zeitenliste beendet hatte – mit einer knappen halben Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Marc Márquez.

Nach nur vier Runden kam Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira am Samstagvormittag mit einer 1:50,894 min schon bis auf 0,228 sec an die Freitagsbestzeit des achtfachen Weltmeisters – einer 1:50,666 min – heran. Jack Miller (Ducati) hatte sich ebenfalls schon verbessert. Damit war klar, dass im Kampf um die Top-10 und den direkten Einzug ins Q2 noch alles offen war.

Nach zehn Minuten sorgte Marc Márquez mit einem Highsider in Kurve 8 für besorgte Gesichter bei HRC. Beim harten Aufprall wurde das Visier von seinem Helm losgerissen, der 29-jährige Spanier fuhr aber selbst zurück an die Box. Für die Márquez-Familie kam es noch schlimmer, Bruder Alex stürzte kurz darauf in Kurve 4 – das hatte er sich an seinem 26. Geburtstag anders vorgestellt. Zumindest blieb der LCR-Fahrer unverletzt.

Nach einer Viertelstunde übernahm Lokalmatador Oliveira in 1:50,583 min auch die Spitze der kombinierten Zeitenliste. In der nächsten Runde schob sich Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo nur 0,023 sec dahinter auf den zweiten Zwischenrang. Oliveira schraubte die Richtzeit aber noch einmal nach unten, auf eine 1:50,552 min, und Suzuki-Ass Joan Mir reihte sich zwischen dem Mandalika-GP-Sieger und dem Weltmeister auf Platz 2 ein.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session verbesserte sich Brad Binder auf Rang 4, Aleix Espargaró schob sich ebenfalls noch in die Top-10. Der Regen wurde allerdings wieder stärker, dennoch setzte Binder noch zwei absolute Sektorbestzeiten, dann wurde er aber in Kurve 9 von seiner RC16 abgeworfen. Der 26-jährige Südafrikaner blieb trotz des schnellen Abflugs unverletzt.

Eine gute Viertelstunde stand noch auf der Uhr, allerdings hatten Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (13.), WM-Leader Enea Bastianini (19.) und Co. das Fenster für eine Zeitenverbesserung bereits verpasst. Tech3-KTM-Pilot Remy Gardner sorgte in Kurve 7 für gelbe Flaggen, WithU-Yamaha-Fahrer Darryn Binder stürzte 13 Minuten vor Schluss in Kurve 3.

Fünf Minuten vor Schluss flog Bezzecchi in Kurve 1 per Highsider ab, es war sein zweiter harter Crash an diesem Wochenende. Dennoch zog der Rookie als Gesamtsiebter ins Q2 ein. Marc Márquez ging in den letzten Minuten noch einmal zurück auf die Strecke, mit seiner Freitagsbestzeit hielt er sich auf Platz 5. Zeitenverbesserungen waren keine mehr möglich.

Übrigens: SPEEDWEEK.com tickert das MotoGP-Qualifying ab 15.10 Uhr (MESZ) live.

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (23. April):

1. Oliveira, KTM, 1:50,552 min

2. Mir, Suzuki, + 0,049 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,054

4. Brad Binder, KTM, + 0,107

5. Marc Márquez, Honda, + 0,114

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,155

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,584

8. Zarco, Ducati, + 0,618

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,696

10. Miller, Ducati, + 0,701

11. Viñales, Aprilia, + 0,757

12. Martin, Ducati, + 0,791

13. Bagnaia, Ducati, + 0,835

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,903

15. Alex Márquez, Honda, + 1,015

16. Marini, Ducati, + 1,157

17. Dovizioso, Yamaha, + 1,204

18. Gardner, KTM, + 1,268

19. Bastianini, Ducati, + 1,295

20. Nakagami, Honda, + 1,329

21. Fernández, KTM, + 1,350

22. Rins, Suzuki, + 1,409

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,329

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,700

25. Savadori, Aprilia, + 3,228

MotoGP-Ergebnis, Portimão, FP3:

1. Oliveira, KTM, 1:50,552 min

2. Mir, Suzuki, + 0,049 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,054

4. Brad Binder, KTM, + 0,107

5. Zarco, Ducati, + 0,691

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,696

7. Miller, Ducati, + 0,701

8. Marc Márquez, Honda, + 0,833

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,903

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,959

11. Alex Márquez, Honda, + 1,015

12. Bagnaia, Ducati, + 1,298

13. Marini, Ducati, + 1,323

14. Nakagami, Honda, + 1,346

15. Fernández, KTM, + 1,350

16. Rins, Suzuki, + 1,409

17. Martin, Ducati, + 1,601

18. Gardner, KTM, + 1,695

19. Viñales, Aprilia, + 1,744

20. Pol Espargaró, Honda, + 2,068

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,180

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,700

23. Bastianini, Ducati, + 2,861

24. Savadori, Aprilia, + 3,228

15. Di Giannantonio, Ducati, + 3,814

Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3:

1. Mario Aji, Honda, 2:02,491 min

2. Diogo Moreira, KTM, + 0,053 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 0,075

4. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,098

5. Daniel Holgado, KTM, + 0,167

6. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,410

7. Jaume Masia, KTM, + 0,665

8. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,777

9. Scott Ogden, Honda, + 0,849

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,903

11. Andrea Migno, Honda, + 0,906

12. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,965

13. Izan Guevara, GASGAS, + 0,997

14. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,998

15. David Salvador, Husqvarna, + 1,060



Ferner:

18. Dennis Foggia, Honda, + 1,635 sec