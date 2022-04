Portimão Warm-up: Quartararo auf P1 – 3. Márquez

Im Warm-up zum Portugal-GP sicherte sich Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) die Bestzeit vor Jack Miller und Marc Márquez.

Vor dem Warm-up zum Portugal-GP auf dem Autódromo Internacional do Algarve wurden die MotoGP-Asse um 10.40 Uhr Ortszeit von einem wolkenbehangenen Himmel empfangen, aber immerhin war die Piste weitgehend trocken, was am Freitag und Samstag in den vier freien Trainings nie der Fall war.

«Pecco Bagnaia fühlt zwar seine starken Prellungen, aber er will das Rennen unbedingt fahren», sagte Ducati-Teammanager Davide Tardozzi vor dem Warm-up. «Er hat Schmerzen im Bereich, wo sich das Schlüsselbein und das Oberarm-Gelenk befinden. Aber wir sich sicher, dass Pecco ein paar Punkte einsammeln kann.»

Tardozzi äußerte sich gegenüber motogp.com auch zur Möglichkeit, dass Jack Miller 2023 zur LCR-Honda zurückkehren wird. «Wir wollen Jack nicht verlieren. Aber wenn er Angebote von anderen Teams hat, bedeutet das nur, dass wir einen guten Fahrer haben», stellte Tardozzi fest.

Und während Bagnaia nach einer kurzen Probegalopp wieder von seiner Ducati GP22 stieg, saß Raúl Fernández angeschlagen in der Box des KTM Tech3-Teams. Er ist nach dem wilden Highsider vom Samstag nicht einsatzfähig, er hatte am Samstag schon alle Media Debriefs absagen müssen.

Nach sechs Minuten der 20-min-Session lag Maverick Viñales mit 1:41,113 min an der Spitze vor Quartararo, Marc Márquez, Martin, Pol Espargaró, Alex Márquez. Dann stürmte Jack Miller mit 1:41,711 min auf Platz 6 vor Alex Márquez und Zarco sowie Rins, Bezzecchi und Mir.

In Turn 9 musste dann Marco Bezzecchi (Mooney VR56 Ducati) den dritten Sturz an diesem Wochenende wegstecken.

Acht Minuten vor dem Ende lag Fabio Quartararo mit 1:40,278 min an erster Stelle. Viñales jetzt 0,445 sec zurück. 3. Mir. 4. Miller. 5. Alex Márquez. 6. Martin. 7. Aleix Espargaró. 8. Zarco. 9. Marc Márquez. 10. Pol Espargaró. 11. Binder. – 13. Oliveira.

Bei Gresini-Ducati wurde berichtet, Bastianini habe keine stärkeren Schmerzen als am Samstag nach dem Crash, doch die 25-Rennrunden werden den WM-Leader stark fordern.

Dann stürzte Jorge Martin in Turn 13, der vom 13. Startplatz wegfahren muss.

Die Reifenfrage scheint großteils geklärt zu sein. Laut Michelin werden die meisten hinten und vorne mit dem Medium-Compound fahren, einzelne Piloten tendieren hinten zur Hard-Mischung.

Ergebnis Warm-up, 24. April

1. Quartararo, Yamaha, 1:40,278 min

2. Miller, Ducati, + 0,058

3. Marc Márquez, Honda, + 0,308

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,340

5. Alex Márquez, Honda, + 0,361

6. Viñales, Aprilia, + 0,445

7. Mir, Suzuki, + 0,499

8. Binder, KTM, + 0,503

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,573

10. Zarco, Ducati, + 0,604

11. Rins, Suzuki, + 0,708

12. Bagnaia, Ducati, + 0,804

13. Bastianini, Ducati, + 0,861

14. Pol Espargaró, Honda, 0,928

15. Martin, Ducati, + 0,935

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

17. Oliveira, KTM, + 1,044

18. Marini, Ducati, + 1,052

19. Nakagami, Honda, +1,072

20. Bezzechi, Ducati, + 1,509

21. Gardner, KTM, + 1,824

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,234

23. Savadori, Aprilia, + 2,539

24. D. Binder, Yamaha, + 3,738



Nicht gestartet: Raúl Fernández, KTM