Aufatmen bei Ducati: Pecco Bagnaia darf starten

Pecco Bagnaia am Samstag in Portimão

Der im Qualifying 1 von Portimão schwer gestürzte Ducati-Lenovo-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia bekam vom Rennarzt grünes Licht für die Rennteilnahme.

Der Portugal-GP kann mit dem aktuellen MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia stattfinden. Ducati Corse lieferte vor dem Warm-up (Beginn um 10.40 Uhr MESZ) ein Update zur Situation des Italieners, der vom 25. und letzten Startplatz wegfahren muss.

«Pecco Bagnaia hat vom Medical Director die Startfreigabe erhalten, er ist FIT TO RACE», lautete die Botschaft von Ducati. «Er hat gut geschlafen, und obwohl er noch Schmerzen spürt, ist er bereit, mit den anderen Fahrern das Warm-up und das Rennen zu bestreiten.» Schon an Samstagabend hatte Bagnaia erklärt: «Ich will das Rennen fahren.»

Denn der Ducati-Werksfahrer hatte den Highsider in der ersten Q1-Runde mit Slicks in Turn 3 ohne Brüche überstanden. Er klagte aber nachher über starke Prellungen an der rechten Schulter.

Bagnaia liegt nach vier Rennen in der WM nur an zwölfter Stelle. Er braucht dringend WM-Punkte. Immerhin hat er zuletzt in Las Termas und Texas zwei fünfte Plätze errungen und aufstrebende Form gezeigt.

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.

MotoGP-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Zarco, Ducati, 1:42,003 min

2. Mir, Suzuki, 1:42,198 min, + 0,195 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:42,235, + 0,232

4. Miller, Ducati, 1:42,503, + 0,500

5. Quartararo, Yamaha, 1:42,716, + 0,713

6. Bezzecchi, Ducati, 1:42,716, + 0,713

7. Alex Márquez, Honda, 1:42,903, + 0,900

8. Marini, Ducati, 1:43,179, + 1,176

9. Marc Márquez, Honda, 1:43,575, + 1,572

10. Pol Espargaró, Honda, 1:43,832, + 1,829

11. Oliveira, KTM, 1:44,066, + 2,063

12. Brad Binder, KTM, 1:44,710, + 2,707



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:47,936

14. Viñales, Aprilia, 1:49,332

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:49,639

16. Dovizioso, Yamaha, 1:49,695

17. Nakagami, Honda, 1:49,889

18. Bastianini, Ducati, 1:50,618

19. Morbidelli, Yamaha, 1:50,702

20. Gardner, KTM, 1:50,953

21. Savadori, Aprilia, 1:51,308

22. Darryn Binder, Yamaha. 1:51,639

23. Rins, Suzuki, 1:52,300

24. Fernández, KTM, 1:53,603

25. Bagnaia, Ducati (ohne Zeit)