Brad Binder (15./KTM): Zwei Stürze ohne Vorwarnung 04.06.2022 - 16:26 Von Kay Hettich

© F.Glänzel Brad Binder stürzte am Samstag zwei Mal

Gleich zwei Stürze musste Brad Binder am Samstag einstecken. Der Red Bull KTM-Pilot rätselt über die Ursache und muss in das MotoGP-Rennen in Barcelona von Platz 15 starten.