Montmeló: Aleix Espargaró mit Rekord-Runde auf Pole

Aprilia-Star Aleix Espargaró wurde seiner Favoritenrolle im Qualifying zum Catalunya-GP 2022 gerecht. Francesco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) komplettierten die erste Startreihe.

Aleix Espargaró schraubte seinen eigenen All-Time-Lap-Record aus dem FP3 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Qualifying am Samstagnachmittag noch einmal nach unten und sicherte sich in 1:38,742 die Pole-Position für seinen Heim-GP.

«Das war bisher die schwierigste Runde, die ich in dieser Saison gefahren bin», schilderte der Aprilia-Star anschließend. «Ich habe mit dem Team gesprochen und wir waren uns nicht sicher, ob ich es unter 1:39 min schaffen würde. Doch ich habe alles in die eine Runde gelegt, ich hatte in jeder Kurver Rutscher und war überall am Limit. Am Ende habe ich es geschafft und bin überglücklich.»

Francesco «Pecco» Bagnaia machte es Espargaró aber nicht einfach, der Mugello-Sieger kam bis auf 0,031 sec an die Pole-Zeit heran. «Wir haben einen guten Job gemacht. Aleix war unschlagbar, aber wir sind nah an ihm dran. Im FP4 haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, vielleicht können wir mit ihm am Sonntag im Rennen mithalten», hofft der Ducati-Werksfahrer.

WM-Leader Fabio Quartararo komplettiert als Dritter die erste Reihe für den Katalonien-GP 2022. Damit konnte der Yamaha-Star sehr gut leben. «Das war eine harte Session. Am Freitag hatten wir große Probleme mit dem Grip am Hinterrad. Daher war unser Ziel, es in die ersten beiden Startreihen zu schaffen, das haben wir erreicht», zeigte er sich zufrieden.

Die zweite Reihe ist in Ducati-Hand, überraschend war vor allem der fünfte Platz von Fabio Di Giannantonio. Der Rookie ließ auf seine Sensations-Pole beim Italien-GP eine weitere überzeugende Leistung folgen, während sein Gresini-Teamkollege Enea Bastianini in einem hart umkämpften Q1 hängen blieb. Der dreifache Saisonsieger steht somit nur auf Startplatz 14.

Márquez-Ersatz Stefan Bradl fährt von Startplatz 21 los. Alex Márquez verpasste das Qualifying nach einem Highspeed-Crash am Ende des FP4. Der LCR-Honda-Pilot klagt über Schmerzen am linken Arm, ein erster Check im Medical Center zeigte aber keine Brüche. Ob er am Sonntag den 25. und letzten Startplatz einnehmen kann, entscheiden die Rennärzte nach einer weiteren Kontrolle nach dem Warm-up.

Das gesamte Qualifying-Geschehen gibt es im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com Minute für Minute zum Nachlesen.

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (4. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,742 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:38,773 min, + 0,031 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:38,959, + 0,217

4. Zarco, Ducati, 1:39,027, + 0,285

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,099, + 0,357

6. Martin, Ducati, 1:39,142, + 0,400

7. Rins, Suzuki, 1:39,145, + 0,403

8. Viñales, Aprilia, 1:39,397, + 0,655

9. Marini, Ducati, 1:39,451, + 0,709

10. Pol Espargaró, Honda, 1:39,477, + 0,735

11. Miller, Ducati, 1:39,523, + 0,781

12. Nakagami, Honda, 1:39,611, + 0,869



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:39,240 min

14. Bastianini, Ducati, 1:39,246

15. Brad Binder, KTM, 1:39,249

16. Oliveira, KTM, 1:39,420

17. Mir, Suzuki, 1:39,664

18. Morbidelli, Yamaha, 1:39,884

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,071

20. Gardner, KTM, 1:40,113

21. Bradl, Honda, 1:40,298

22. Pirro, Ducati, 1:40,351

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,373

24. Fernández, KTM, 1:40,587

25. Alex Márquez, Honda, ohne Zeit