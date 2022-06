Alex Rins (Suzuki): Rennärzte geben grünes Licht

Nur zwölf Tage nach seinem Handgelenksbruch will Alex Rins am Freitag beim Liqui Moly-Deutschland-GP wieder auf die Strecke. Den Fitness-Test der Rennärzte hat das Suzuki-Ass erfolgreich bestanden.

«Ich bin glücklich, dass ich das Ok der Ärzte bekommen habe. Sie haben die Beweglichkeit und die Stärke der Hand getestet und gesagt, dass ich Fahren kann», ließ Alex Rins am Donnerstag auf dem Sachsenring verlauten. Der Suzuki-Pilot war beim Catalunya-GP in den angsteinflößenden Startcrash verwickelt, bei dem er sich eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen hatte. Nach einer abschließenden Untersuchung am Mittwoch in Barcelona entschloss sich Rins, die Reise nach Deutschland anzutreten. «Aber natürlich sind die beiden Knochen immer noch gebrochen», dämpfte der 26-jährige Spanier die Erwartungen.

«Ich muss sehen, ob es am Freitag funktioniert. Wir werden die Trainingssitzungen für mich kürzer gestalten. Normalerweise absolviere ich im ersten Training 20 Runden, die reduzieren wir am Freitag auf zehn, um zu sehen, wie viel die Hand aushält Wenn ich sehe, dass ich zu langsam bin oder zu starke Schmerzen habe, dann werde ich aufhören und es in Assen erneut versuchen.»

Der kurvenreiche Sachsenring wird den WM-Siebten mit seinen drei Rechts- und zehn Linkskurven für eine Belastungsprobe darstellen. «Momentan habe ich keine großen Schmerzen, aber als ich eine Sitzprobe auf dem Bike gemacht habe, habe ich schon das Gewicht meines Körpers auf der Hand gemerkt. Auf der Strecke gibt es zwei harte Bremsphasen und viele Linkskurven, deshalb mache ich mir etwas Sorgen, ob die Hand dieser Belastung standhält.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.