Marc Márquez: Ärzte sind mit Fortschritt zufrieden

Während Stefan Bradl Marc Márquez auf dem Sachsenring vertritt, unterzog sich Hondas MotoGP-Superstar einer weiteren Untersuchung seines rechten Oberarms. Die Ärzte gaben positive Signale.

Am 2. Juni wurde Marc Márquez in in der Mayo Clinic in Rochester (Minnesota) zum insgesamt vierten Mal seit dem folgenschweren Jerez-Crash im Juli 2020 am rechten Oberarm operiert. Nun unterzog er sich im Ruber Internacional Hospital von Madrid bei Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, Dr. Samuel Antuña und Dr. Angel Cotorro einem ersten postoperativem Check-up. Das Ärzteteam bewertete die anfänglichen Fortschritte nach dem Eingriff als positiv. In vier Wochen wird sich der achtfache Weltmeister der nächsten Untersuchung unterziehen.

Márquez meldete sich nach der Untersuchung zu Wort: «Am Samstag hatte ich in Madrid eine ärztliche Untersuchung, die die Ärzte zufrieden gestimmt hat. Mein Arm ist für die nächsten Wochen erst einmal stillgelegt. Bisher habe ich keine Schmerzen, das ist sehr wichtig.»

Der 85-fache GP-Sieger ergänzte: «Das erlaubt mir, mich auszuruhen und den Ratschlägen der Ärzte zu folgen: gesunde Ernährung, viel trinken und mit meinen Hunden Zeit verbinden, denn moderate Bewegung ist für den Körper wichtig. Den wichtigsten Rat, den mir die Ärzte gegeben haben, ist ruhig und geduldig zu bleiben.»

Dr. Sanchez Sotelo, der Chirurg, der Márquez in der US-amerikanischen Mayo Clinic operiert hatte, war gemeinsam mit den spanischen Ärzten mit dem Fortschritt des Honda-Piloten zufrieden: «Marc Márquez hat die Operation gut überstanden und wird nun mit der Reha beginnen. Auf seinem Trainingsplan stehen kontrollierte Übungen, die der passiven Mobilisation der Schulter und des Ellbogens dienen. In einigen Wochen werden wir dann eine weitere Untersuchung ansetzen.»