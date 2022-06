Brad Binder (KTM/15.): «Ich bin nur der Fahrer»

Brad Binder schaffte beim Deutschland-GP den erhofften Einzug ins Q2 nicht. Aber er brauste 2021 hier von weit hinten im Rennen auf Platz 4. Deshalb lässt der kampfstarke KTM-Star den Kopf nicht hängen.

Das Red Bull-KTM-Werksteam kam im Qualifying zum Liqui Moly GP von Deutschland über die Plätze 14 und 15 durch Miguel Oliveira und Brad Binder nicht hinaus. «Die Zeit über eine einzelne Runde ist vielleicht nicht ganz das, w as wir uns vorgestellt haben. Aber wenn es um die Rennpace geht, sehen wir ganz gut aus», stellte der 26-jährige Südafrikaner fest. «Wichtig ist einfach, dass wir morgen im Rennen bis zum Ende durchhalten. Wir haben hier ein langes Rennen vor uns – über 30 Runden. Die linke Seite der Reifen wird stark beansprucht, du musst also ein bisschen pfiffig sein. Und hoffentlich gelingt es uns, durchs Feld nach vorne zu marschieren.»

Binder hat sich seinen Künstlernamen «Brad attack» nicht zuletzt dadurch erworben, dass er auch an den unvorstellbarsten Stellen überholt. «Ja, es ist nicht die einfachste Piste für Überholmanöver. Aber letztes Jahr bin ich als 16. gestartet und im Rennen auf Platz 4 vorgedrungen. Wenn wir am Sonntag die erhoffte Pace haben, können wir einiges bewegen. Wir sind nicht hier, um das Startfeld zu füllen. Und ich bin schon von weiter hinten gestartet… Wir werden sehen, was ich erreichen kann.»

Da spielte der Moto3-Weltmeister von 2016 auf den Jerez-GP an, als er wegen eines nicht homologierten «engine mappings» auf den 36. und letzten Startplatz strafversetzt wurde – und das Rennen für das Red Bull KTM-Ajo-Team trotzdem gewann.

Bei 33 Grad Außentemperatur war natürlich auch die Reifentemperatur und der Reifendruck ein Thema.

Binder: «Das sind Sachen, die uns jede Woche beschäftigen. Wenn du direkt hinter einem Gegner im Wundschatten fährst, steigt vorne der Reifendruck. Du hast dann vorne ein Ballongefühl vorne. Du kannst dann nicht bremsen, du kannst das Bike nicht stoppen und du kann nicht ordentlich in die Kurven einbiegen. Das ist ein bisschen unheimlich. Aber heute hat es uns geholfen. Ich selber kümmere mich nicht um den Reifendruck. Wir haben bei KTM Techniker, die sich nur mit dieser Problematik beschäftigen. Ich bin nur fürs Fahren zuständig.»

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring, Q2 (18. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:19,931 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:20,007 min, + 0,076 sec

3. Zarco, Ducati, 1:20,030, + 0,099

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:20,120, + 0,189

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:20,128, + 0,197

6. Miller, Ducati, 1:20,150, + 0,219

7. Marini, Ducati, 1:20,168, + 0,237

8. Martin, Ducati, 1:20,219, + 0,288

9. Viñales, Aprilia, 1:20,468, + 0,537

10. Nakagami, Honda, 1:20,562, + 0,631

11. Bezzecchi, Ducati, 1:20,593, + 0,662

12. Mir, Suzuki, 1:20,732, + 0,801

Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:20,604 min

14. Oliveira, KTM, 1:20,656

15. Brad Binder, KTM, 1:20,757

16. Alex Márquez, Honda, 1:20,888

17. Bastianini, Ducati, 1:20,905

18. Bradl, Honda, 1:20,908

19. Dovizioso, Yamaha, 1:20,965

20. Morbidelli, Yamaha, 1:21,020

21. Gardner, KTM, 1:21,089

22. Fernández, KTM, 1:21,322

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:21,322