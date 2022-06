Johann Zarco (3.): Pecco und Fabio mit besserer Pace

Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco sicherte sich im Qualifying auf dem Sachsenring einen Startplatz in der ersten Reihe. Für den Rennsonntag sieht sich der Franzose dennoch nicht in der Favoritenrolle.

Am Sonntag werden beim Liqui Moly-Deutschland-GP zwei Ducatis aus der ersten Reihe losfahren. Während sich Werksfahrer Pecco Bagnaia die Pole-Position schnappte, sicherte sich Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco mit 0,099 sec Rückstand Rang 3.

«Mit dem zweiten Reifen konnte ich mich im zweiten Anlauf noch einmal steigern und eine gute Rundenzeit erzielen. Ich habe die Runde allein zustande gebracht, das war sehr positiv», bewertete der Franzose seine Qualifying-Sitzung.

In Hinblick auf das Rennen herrschen bei Zarco derzeit noch Unsicherheiten, im vierten freien Training, das den MotoGP-Piloten bekanntlich als Rennsimulation dient, erreichte der 31-Jährige nur Position 7.

«Im FP4 hatte ich ein paar Probleme. Wir haben am Freitag etwas am Bike getestet, was aber in einem Rückschritt geendet ist.» Daran anschließend erklärte der Ducati-Pilot: «Pecco und Fabio haben eine bessere Pace als ich. Vielleicht ist auch Aleix stärker, aber wenn ich mit ihnen mithalten kann, dann könnte es ein gutes Rennen werden. Der Platz in der ersten Reihe ist definitiv ein wichtiger Faktor für das lange Rennen.»

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring, Q2 (18. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:19,931 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:20,007 min, + 0,076 sec

3. Zarco, Ducati, 1:20,030, + 0,099

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:20,120, + 0,189

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:20,128, + 0,197

6. Miller, Ducati, 1:20,150, + 0,219

7. Marini, Ducati, 1:20,168, + 0,237

8. Martin, Ducati, 1:20,219, + 0,288

9. Viñales, Aprilia, 1:20,468, + 0,537

10. Nakagami, Honda, 1:20,562, + 0,631

11. Bezzecchi, Ducati, 1:20,593, + 0,662

12. Mir, Suzuki, 1:20,732, + 0,801



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:20,604 min

14. Oliveira, KTM, 1:20,656

15. Brad Binder, KTM, 1:20,757

16. Alex Márquez, Honda, 1:20,888

17. Bastianini, Ducati, 1:20,905

18. Bradl, Honda, 1:20,908

19. Dovizioso, Yamaha, 1:20,965

20. Morbidelli, Yamaha, 1:21,020

21. Gardner, KTM, 1:21,089

22. Fernández, KTM, 1:21,322

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:21,322