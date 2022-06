Pol Espargaró (Honda) gibt auf: Schmerzen zu stark

Pol Espargaró: Am Samstag nur mehr in der Zuschauerrolle

Stefan Bradl wird ab FP3 am Samstagvormittag der einzige Repsol-Honda-Vertreter bei der Dutch TT in Assen sein. Pol Espargaró musste das letzte MotoGP-Rennwochenende vor der Sommerpause abbrechen.

Pol Espargaró leidet noch immer unter den Nachwirkungen seines schweren FP1-Sturzes auf dem Sachsenring. Am Freitag klagte er in Assen nach FP2 über starke Schmerzen an den Rippen und am Rücken: «Es hat mich sehr stark beeinflusst, ich habe kaum Luft bekommen. Nach dem Training hatte ich Probleme zu sprechen.»

Am Samstagvormittag teilte das Repsol-Honda-Werksteam mit, dass der 31-jährige Spanier sich nicht dazu in der Lage fühle, ein MotoGP-Bike zu steuern, und daher in Absprache mit seiner Mannschaft entschied, an diesem Wochenende nicht mehr auf die Strecke zu gehen.

«Ich habe etwas an den Rippen, was mir nicht erlaubt, tief Luft zu holen. Ich hatte heute Morgen Mühe beim Gehen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es auf einem MotoGP-Bike aussehen würde», schilderte Pol Espargaró gegenüber Pitlane-Reporter Simon Crafar zu Beginn des FP3. «Ich muss das genau checken lassen, weil so große Schmerzen nicht normal sind.»

Bereits am vergangenen Sonntag hatte Pol Espargaró das Rennen auf dem Sachsenring aufgegeben. Nun hat er sechs Wochen Zeit, um sich im Hinblick auf die in Silverstone beginnende zweite Saisonhälfte zu erholen.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,305 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,337

4. Miller, Ducati, + 0,559

5. Mir, Suzuki, + 0,625

6. Viñales, Aprilia, + 0,664

7. Brad Binder, KTM, + 0,853

8. Zarco, Ducati, + 1,012

9. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

10. Bastianini, Ducati, + 1,042

11. Nakagami, Honda, + 1,230

12. Marini, Ducati, + 1,262

13. Alex Márquez, Honda, + 1,325

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

15. Oliveira, KTM, + 1,402

16. Martin, Ducati, + 1,549

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

20. Savadori, Aprilia, + 1,807

21. Gardner, KTM, + 1,948

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

23. Bradl, Honda, + 2,677

24. Fernández, KTM, + 2,952

– Aleix Espargaró*, Aprilia, + 8,086



*= letzter Run gestrichen (technisches Vergehen) und damit nicht innerhalb der 105-Prozent-Regel

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857