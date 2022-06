Assen FP3: Aleix Espargaró (Aprilia) trotz Sturz vorn

Aprilia-Ass Aleix Espargaró führt das MotoGP-Feld in Assen nach FP3 trotz Sturz an, gefolgt von WM-Leader und Vorjahressieger Fabio Quartararo. Stefan Bradl (Honda) landete auf Rang 22.

Nach dem wechselhaften Freitag präsentierte sich Assen am Samstag von seiner besten Seite: Bei Sonnenschein, 22 Grad Luft- und 28 Grad Asphalttemperatur begann um 9.55 Uhr das FP3 der MotoGP-Klasse.

Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró ging allerdings nicht mehr auf die Strecke, die Schmerzen an den Rippen zwangen ihn zur Aufgabe. Joan Mir musste gleich zu Beginn der Session zurück an die Suzuki-Box, weil ein Teil an seiner Verkleidung lose war. VR46-Ducati-Pilot Luca Marini stürzte früh im dritten Sektor.

Die Zeiten fielen dank der besseren Bedingungen schnell, nach zehn Minuten setzte sich Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales in 1:32,960 min an die Spitze der kombinierten Zeitenliste. Sein Teamkollege Aleix Espargaró, der nach einem technischen Vergehen im FP2 am Freitag Letzter war, reihte sich auf Platz 2 ein.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record auf trockener Strecke liegt seit dem Vorjahr bei 1:31,814 min – aufgestellt von Maverick Viñales auf dem Weg zu seiner letzten Yamaha-Pole.

Nach zwölf Minuten flog Franco Morbidelli in Kurve 15 schnell ab. Der Yamaha-Werksfahrer überschlug sich im Kiesbett mehrmals, rappelte sich aber glücklicherweise gleich wieder auf.

Die Aprilia-Werksfahrer waren im Synchronflug unterwegs, Assen-Fan Viñales schraubte seine Bestzeit in der neunten Runde mit dem Soft-Hinterreifen geringfügig auf eine 1:32,911 min nach unten.

Nach knapp 20 Minuten sprengte Fabio Quartararo – wie ein Großteil des Feldes zu diesem Zeitpunkt auf der Medium-Medium-Reifenkombination unterwegs – das Aprilia-Duo an der Spitze. Der Yamaha-Star blieb als zweiter Fahrer des Wochenendes unter 1:33 min. Er beklagte sich aber über Tech3-Rookie Remy Gardner, der ihm offenbar im Weg gestanden war.

Als noch 16 Minuten auf der Uhr standen, eröffnete Gresini-Ducati-Ass Enea Bastianini den Reigen der echten Zeitenjagden. Der dreifache Saisonsieger verbesserte sich auf einen vorläufigen fünften Platz, in der nächsten Runde stürzte er aber in der schnellen Kurve 7.

Dann schraubten die zwei Aprilia-Werksfahrer die Richtzeit abwechselnd auf 1:32,164 min nach unten, ehe sich Quartararo und Bagnaia zwischen Aleix Espargaró und Viñales setzten.

Gut drei Minuten vor Schluss machte Marco Bezzecchi einen Sprung in die Top-5, Bastianini ging unterdessen auf seinem zweiten Motorrad zurück auf die Strecke.

Dessen Gresini-Teamkollege Fabio Di Giannantonio stürzte. Damit nicht genug: Johann Zarco flog als nächster in Kurve 7 ab, Aleix Espargaró in Kurve 3.

Wegen der Gelbphasen verlor unter anderen Quartararo seine schnellste Runde, die ihn bis auf 0,002 sec an die Bestzeit von Aleix Espargaró herangebracht hätte. Trotzdem hielt sich der Vorjahressieger auf Platz 2. Viñales dagegen rutschte aus demselben Grund von P3 auf P7 zurück.

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami überraschte im Finish und schob sich zwischen Rins und Bezzecchi auf Rang 4. Márquez-Ersatzmann Stefan Bradl hält sich nach drei Trainings-Sessions auf Platz 22.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP3 (25. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,164 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,041 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,156

4. Nakagami, Honda, + 0,191

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,218

6. Bagnaia, Ducati, + 0,276

7. Viñales, Aprilia, + 0,323

8. Martin, Ducati, + 0,428

9. Zarco, Ducati, + 0,562

10. Miller, Ducati, + 0,562

11. Mir, Suzuki, + 0,798

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,835

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,872

14. Brad Binder, KTM, + 0,964

15. Oliveira, KTM, + 0,984

16. Marini, Ducati, + 1,013

17. Bastianini, Ducati, + 1,097

18. Savadori, Aprilia, + 1,117

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,182

20. Alex Márquez, Honda, + 1,441

21. Gardner, KTM, + 1,475

22. Bradl, Honda, + 2,016

23. Fernández, KTM, + 2,459

24. Pol Espargaró, Honda, + 2,670

25. Darryn Binder, Yamaha, + 2,793