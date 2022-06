Assen: Pole-Rekord Bagnaia, Startplatz 18 für Bradl 25.06.2022 - 15:23 Von Tim Althof

© F.Glänzel Pole-Setter Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) und Jorge Martin (Ducati) bilden die erste Startreihe für die 91. Dutch TT am Sonntag in Assen. Was sie nach dem Qualifying zu sagen hatten.