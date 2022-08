Silverstone-Qualifying live: Pole mit Rekord-Runde?

Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com sind MotoGP-Fans ab 15.10 Uhr hautnah dabei, wenn in Silverstone die erste Pole-Position nach der Sommerpause vergeben wird. Aleix Espargaró stürzte zuvor im FP4 hart.

Ausschließlich Aprilia- und Ducati-Piloten besetzten in der kombinierten Zeitenliste nach drei Trainings-Sessions die Top-5-Plätze, aber auch Vorjahressieger und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) meldete seine Ansprüche im Kampf um die Pole-Position für den Britischen Grand Prix mit der Freitagsbestzeit bereits an.

Im FP3 am Samstagvormittag war es dann aber Aleix Espargaró der bis auf neun Hundertstelsekunden an den All-Time-Lap-Record von Marc Márquez herankam. Der steht auf dem mit 5,9 km längsten Kurs im MotoGP-Kalender seit 2019 bei 1:58,168 min. Im Qualifying, das um 15.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, wird diese Bestmarke erneut ins Visier genommen.

Allerdings gab es für den WM-Zweiten Espargaró im FP4 einen heftigen Rückschlag: In der dritten Runde auf dem harten Hinterreifen wurde er in Kurve 12 bei hohem Tempo per Highsider von seiner RS-GP abgeworfen. Der 33-Jährige musste von Helfern gestützt werden und wurde ins Medical Center gebracht.

Das MotoGP-Qualifying im Live-Ticker: