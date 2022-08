Silverstone FP2: Bestzeit von Quartararo, Bradl 15.

Unbeeindruckt vom bevorstehenden Long-Lap-Penalty begann Yamaha-Star Fabio Quartararo die zweite MotoGP-Saisonhälfte in Silverstone mit der Freitagsbestzeit – vor Joan Mir (Suzuki) und Maverick Viñales (Aprilia).

Bei leicht bewölktem Himmel, 19 Grad Luft- und 35 Grad Asphalttemperatur begann in Silverstone um 14.10 Uhr Ortszeit (15.10 Uhr MESZ) die zweite Trainings-Session der MotoGP-Klasse. Rookie Darryn Binder verbesserte sich im Vergleich zum Vormittag auf Anhieb um eine gute Sekunde, stürzte dann aber in Kurve 7.

Es dauerte keine zehn Minuten, da hatte das Aprilia-Duo (auf Medium-Reifen vorne und hinten) die FP1-Bestzeit von Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco bereits unterboten: Aleix Espargaró übernahm mit einer 1:59,681 min nur 0,056 sec vor seinem Teamkollegen Maverick Viñales die Spitze der kombinierten Zeitenliste.

Zum Vergleich: Die letztjährige Pole-Zeit von Pol Espargaró war eine 1:58,889 min. Den All-Time-Lap-Record hält dagegen seit 2019 sein verletzter Repsol-Honda-Teamkollege Marc Márquez mit einer 1:58,168 min.

Márquez-Ersatz Stefan Bradl verbesserte seine persönliche Bestzeit im Vergleich zum FP1 nach 20 Minuten um fast eine Sekunde. Damit stieß der Bayer zumindest in die Top-20 vor.

Als noch 20 Minuten auf der Uhr standen, rückte Alex Rins mit dem ersten weichen Hinterreifen aus. Der Suzuki-Werksfahrer und Silverstone-Experte übernahm das Kommando und schraubte die Richtzeit in der nächsten Runde auf eine 1:59,246 min nach unten. Nach einer persönlichen Bestzeit stürzte Jack Miller, ebenfalls in Kurve 7.

Übrigens: Nicht nur die Honda-Piloten hatten in Silverstone eine neue Verkleidung, um vor allem der Hitzeentwicklung entgegenzuwirken. Pramac-Jungstar Jorge Martin setzte erstmals die neue Front-Verkleidung ein – und am Heck seiner Ducati wurden genauso wie bei Enea Bastianini auffällige, neue Spoiler gesichtet.

In den finalen fünf Minuten der FP2-Session standen die Zeitenjagden an – nur Brad Binder ging nicht mehr auf die Strecke. Zunächst löste Joan Mir seinen Teamkollegen Rins in 1:59,100 min an der Spitze ab. Über die Doppelführung freute sich Suzuki aber nur kurz, denn Yamaha-Star Fabio Quartararo sicherte sich mit der ersten 1:58er-Zeit des Wochenendes die Freitagsbestzeit.

Beide Aprilia-Piloten landeten in den Top-5, zwischen ihnen klassierte sich Zarco als Vierter. Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira komplettierte die Top-6.

Bradl steigerte sich im Finish ebenfalls, er beendete den ersten Trainingstag mit 0,855 sec Rückstand als zweitbester Honda-Pilot auf Platz 15.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672

Moto3, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone:

1. McPhee, Husqvarna, 2:10,939 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,433 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,584

4. Suzuki, Honda, + 0,610

5. Fellon, Honda, + 0,744

6. Migno, Honda, + 0,751

7. Muñoz, KTM, + 0,766

8. Foggia, Honda, + 0,787

9. Masia, KTM, + 0,796

10. Sasaki, Husqvarna, + 0,974

11. Riccardo Rossi, Honda, + 1,005

12. Adrian Fernández, KTM, + 1,081

13. Nepa, KTM, + 1,191

14. Deniz Öncü, KTM, + 1,381



Ferner:

18. Garcia, GASGAS, + 1,498