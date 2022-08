Fix: Miguel Oliveira und Raúl Fernández auf Aprilia

Nachdem am Dienstag bereits Joan Mirs Wechsel zu Honda bestätigt wurden war, folgte nun die Ankündigung von Aprilia, das Miguel Oliveira und Raúl Fernández 2023 im WithU RNF-Team in der MotoGP starten werden.

Nachdem KTM in der Vorwoche Raúl Fernández die Freigabe aus dem laufenden Vertrag erteilt hatte und Miguel Oliveira den Drei-Jahres-Vertrag von Stefan Pierer für das GASGAS-Projekt abgelehnt hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis WithU RNF und Aprilia ihre neue Fahrerpaarung für die kommende MotoGP-Saison vorstellen würden.

Am Dienstagmittag war es dann so weit. In einer Pressemitteilung gab der italienische Konzern aus Noale bekannt, dass in den kommenden beiden Jahren die ehemaligen KTM Fahrer Miguel Oliveira und Raúl Fernández auf den RS-GP-Bikes des Teams von Razlan Razali unterwegs sein werden. Somit Fahren Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Miguel Oliveira und Raúl Fernández im kommenden Jahr für Aprilia.

Razali war von den Neuigkeiten stark begeistert: «Wir freuen uns sehr, Miguel Oliveira und Raúl Fernández im WithU RNF MotoGP Team 2023 willkommen zu heißen. Es war kein einfacher Prozess, aber zusammen mit Aprilia waren wir uns einig, welche Fahrer wir wollten. Es sind beides junge Fahrer mit großer Erfahrung.»

«Raúl, von ihm bin ich persönlich ein Fan, seitdem er letztes Jahr in der Moto2 mit dem Vize-WM-Titel überraschte. Ihn endlich bei uns zu haben, ist einfach fantastisch. Wir, Aprilia und das Team RNF, glauben an das Talent beider Fahrer, deshalb sind wir sehr gespannt, wenn sie im nächsten Jahr für uns fahren», bestätigte der Malaysier.

Auch Massimo Rivola, Aprilia-Renndirektor, ist mit dem Fahrer-Quartett für 2023 zufrieden. «Unser Kundenprojekt mit dem Team RNF nimmt die Formen an, die wir uns seit Anfang an gewünscht haben. Es ist uns gelungen, zwei außergewöhnliche Talente zu verpflichten. Zwei Fahrer, die ich sowohl menschlich als auch wegen ihrer technischen Fähigkeiten sehr schätze», betonte der Italiener.

«Miguel hat sein Talent in allen Kategorien bewiesen, obwohl er noch sehr jung ist, hat er bereits sehr viel Erfahrung gesammelt und vier Rennen in der MotoGP-Klasse gewonnen – manchmal sogar dominiert», stellte Rivola klar. «An seiner Seite wird Raúl fahren, ein Fahrer, daraus mache ich keinen Hehl, den wir seit Langem gesucht haben. Ich glaube, er ist einer der glasklaren Versprechen der letzten Jahre. Was er bei seinem Moto2-Debüt vollbracht hat, spricht Bände über seinen Speed.»

Rivola weiß, was die Verpflichtung dieser Top-Fahrer bedeutet. «Wir müssen unser Bestes geben, beiden ein technisches Paket zu schnüren, das ihnen erlaubt, das volle Potenzial herauszuholen», so der Aprilia-Mann. «Ich möchte die Gelegenheit nutzen, KTM einen Dank auszusprechen, denn sie haben Raúl und Miguel erlaubt, direkt im Anschluss an die Saison 2022 auf unserem Bike zu fahren.»

Die MotoGP-Werksteams 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Die Kundenteams 2023

Tech3-GASGAS (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

WithU-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)