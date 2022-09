Misano FP3: Jack Miller vor Pecco Bagnaia, Bradl 19.

Jack Miller am Samstag in Misano

Drei Ducati-Piloten führen das MotoGP-Feld in Misano nach FP3 an: Jack Miller, Pecco Bagnaia und Enea Bastianini. Stefan Bradl landete unter den Augen von Marc Márquez auf Platz 19 der kombinierten Zeitenliste.

Der Himmel war zwar bewölkt, am Samstagmorgen blieb es in Misano bei 23 Grad Luft- und 25 Grad Asphalttemperatur zunächst aber trocken.

Pünktlich zum Start des FP3 der MotoGP-Klasse betrat Marc Márquez die Repsol-Honda-Box. An diesem Wochenende ist der achtfache Weltmeister noch in der Zuschauerrolle, am Dienstag wird er sich dann beim Misano-Test erstmals seit der vierten Oberarm-OP wieder auf seine RC213V schwingen. Er lauschte den Kommentaren von Stefan Bradl und unterhielt sich unter anderen mit HRC-Manager Shinichi Kokubo.

Nach einer Viertelstunde stürzte Remy Gardner in Kurve 14, der Tech3-KTM-Pilot konnte aber weiterfahren. Nach dem Yamaha-Duo Quartararo und Morbidelli spulten auch die zwei Ducati-Lenovo-Piloten Jack Miller und Francesco «Pecco» Bagnaia ihre Runden im Synchronflug ab. Bagnaia führte das FP3-Klassement zur Halbzeit der 45-minütigen Session mit einer 1:32,154 min an.

Zum Vergleich: Am Freitag hatte sein zukünftiger Teamkollege Enea Bastianini in 1:31,517 min für die Tagesbestzeit gesorgt. Bagnaias All-Time-Lap-Record steht auf dem 4,226 km langen Misano World Circuit mit seinen zehn Rechts- und sechs Linkskurven seit dem Vorjahr bei 1:31,065 min.

Als noch 17 Minuten auf der Uhr standen, holten die MotoGP-Asse die ersten frischen Soft-Hinterreifen für die «time attack» ab. Noch bevor es die ersten Verbesserungen in den Top-10 der kombinierten Zeitenliste gab, wurde allerdings Regen in Sektor 4 angezeigt.

Die ersten Tropfen hielten Quartararo aber nicht davon ab, sich auf Platz 3 zu verbessern. Morbidelli und Bezzecchi unterboten ihre Freitagszeiten ebenfalls, Di Giannantonio stürzte neun Minuten vor Schluss in Kurve 6.

Der Regen wurde nicht stärker und Ducati-Werksfahrer Jack Miller setzte kurz darauf in 1:31,296 min die neue Richtzeit. Bagnaia blieb ebenfalls unter der FP2-Bestzeit von Bastianini, allerdings wurde diese Zeit wegen Überschreiten der «track limits» wieder aus der Wertung genommen.

Pol Espargaró flog vier Minuten vor Schluss in der schnellen Kurve 15 ab. Zu diesem Zeitpunkt lag der Repsol-Honda-Pilot noch auf Platz 10, es folgten aber noch reihenweise Angriffe der Konkurrenz.

Rins und Oliveira schoben sich in die Top-10, der Portugiese auf der Red Bull-KTM verzeichnete kurz darauf in Kurve 4 aber einen Sturz. Bagnaia kam zweimal bis auf sieben Hundertstel an Miller heran, knackte die Zeit des Australiers aber nicht mehr. Bastianini hielt sich mit seiner FP2-Zeit vor Quartararo auf Rang 3.

Im Finish sorgte Takaaki Nakagami mit einem Sturz in Kurve 3 für gelbe Flaggen. Deshalb waren die schnellsten Rundenzeiten von Jorge Martin und Marco Bezzecchi ungültig: Statt den Plätzen 7 und 10 erwartet die beide somit der Umweg über Q1. Davon profitierten Morbidelli und Oliveira, die direkt ins Q2 einzogen.

Stefan Bradl landete im FP3-Klassement mit 1,166 sec Rückstand auf Rang 16. In der kombinierten Zeitenliste aus den drei freien Trainings ist er aber nur auf Platz 19 zu finden.

Zur Erinnerung: SPEEDWEEK.com tickert beide Qualifying-Sessions der MotoGP-Klasse ab 14.10 Uhr live.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (3. September):

1. Miller, Ducati, 1:31,296 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,071 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,221

4. Quartararo, Yamaha, + 0,348

5. Rins, Suzuki, + 0,411

6. Zarco, Ducati, + 0,541

7. Viñales, Aprilia, + 0,548

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,633

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,641

10. Oliveira, KTM, + 0,659

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,660

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,779

13. Marini, Ducati, + 0,780

14. Alex Márquez, Honda, + 0,826

15. Martin, Ducati, + 0,870

16. Pirro, Ducati, + 0,967

17. Brad Binder, KTM, + 1,062

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,121

19. Bradl, Honda, + 1,166

20. Nakagami, Honda, + 1,210

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,420

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,904

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,944

24. Gardner, KTM + 2,082

25. Watanabe, Suzuki, + 4,387

MotoGP-Ergebnis FP3, Misano:

1. Miller, Ducati, 1:31,296 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,071 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,348

4. Rins, Suzuki, + 0,411

5. Viñales, Aprilia, + 0,548

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,641

7. Oliveira, KTM, + 0,659

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,660

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,779

10. Marini, Ducati, + 0,780

11. Alex Márquez, Honda, + 0,826

12. Pirro, Ducati, + 0,967

13. Zarco, Ducati, + 1,054

14. Bastianini, Ducati, + 1,099

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,121

16. Bradl, Honda, + 1,166

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,168

18. Nakagami, Honda, + 1,210

19. Brad Binder, KTM, + 1,224

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,420

21. Martin, Ducati, + 1,679

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1,944

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,044

24. Gardner, KTM + 2,082

25. Watanabe, Suzuki, + 4,387