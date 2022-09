Aragón im Live-Ticker: Ducati auch im Rennen vorne?

Marc Márquez ist zwar zurück in der MotoGP-Startaufstellung, in der ersten Reihe bietet sich mit Bagnaia, Miller und Bastianini aber ein gewohntes Bild: SPEEDWEEK.com tickert das Rennen in Aragón Runde für Runde live.

Alle jagen in Aragón die Ducati-Armada, die im Qualifying einmal mehr von Seriensieger Francesco «Pecco» Bagnaia angeführt wurde. Der WM-Zweite strebt seinen fünften Triumph in Folge an. Das gelang in der MotoGP zuletzt Marc Márquez, der 2019 von Misano bis zum Australien-GP ungeschlagen blieb. Der Repsol-Honda-Star nimmt sein Comeback-Rennen von Startplatz 13 in Angriff.

Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró hofft von Startplatz 4 auf die Rückkehr auf das Podest, auf dem er zuletzt am 29. Mai in Mugello stand. WM-Leader Fabio Quartararo war mit seiner Pace zwar sehr zufrieden, weiß auf der Yamaha M1 aber um die schwierige Aufgabe im 23-Runden-Rennen: «Ich werde aggressiv überholen müssen. Das wird die einzige Lösung für dieses Rennen sein», kündigte er nach Platz 6 im Qualifying an.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: