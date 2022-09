Aragón: Bagnaia-Pole, Marc Márquez auf Startplatz 13

Die erste MotoGP-Startreihe im MotorLand Aragón ist in Ducati-Hand: Pecco Bagnaia setzte sich knapp gegen Jack Miller und Enea Bastianini durch. Fabio Quartararo musste sich mit Startplatz 6 abfinden.

Die Ducati-Piloten sind im Qualifying-Modus im Moment nicht zu schlagen, das wurde in Aragón einmal mehr deutlich: Zum dritten Mal in Folge (wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge) trafen sich Pecco Bagnaia, Jack Miller und Enea Bastianini am Samstagnachmittag im Parc Fermé.

Insgesamt sechs Desmosedici platzierten sich auf den ersten acht Startplätzen, das macht die Aufgabe für WM-Leader Fabio Quartararo schwierig – obwohl der Yamaha-Werksfahrer im Q2 nach einem Schreckmoment in Kurve 2 mit Platz 6 im letzten Versuch noch Schadensbegrenzung betrieb.

Nach zwei Stürzen am Freitag und dem Umweg über Q1 lieferte auch Aleix Espargaró im entscheidenden Moment ab, der Aprilia-Werksfahrer geht von Startplatz 4 in eines seiner Lieblingsrennen. Sein Teamkollege Maverick Viñales schmiss die Chance auf eine bessere Ausgangslage mit seinem Q1-Abflug weg.

Suzuki hat nach der Aufgabe von Joan Mir nur noch Alex Rins im Rennen, er landete auf Startplatz 9. Das Red Bull-KTM-Duo Brad Binder (nach dem FP3-Crash angeschlagen) und Miguel Oliveira musste sich nach der starken FP3-Vorstellung mit den Startplätzen 10 und 11 begnügen. Comeback-Mann Marc Márquez (Honda) verpasste den Sprung ins Q2 um sechs Hundertstelsekunden.



Das gesamte MotoGP-Qualifying gibt es im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com zum Nachlesen.

Die Stimmen der Top-3:

Pecco Bagnaia: «Das war die beste Runde meines Lebens. In Hinblick auf das Rennen sind wir gut gewappnet. Aber auch Fabio wird stark sein, weshalb es ein Vorteil ist, dass wir vorne losfahren.»

Jack Miller: «Wegen des niedrigen Grip-Niveaus der Strecke haben wir am Samstag einige radikale Änderungen am Bike vorgenommen, die mir sehr geholfen haben, schneller zu werden. Ich habe im Qualifying hart gepusht und ich bin froh, wieder in der ersten Reihe zu stehen. Ich hoffe, im Rennen nicht den gleichen Fehler wie das letzte Mal in Misano zu machen.»

Enea Bastianini: «Wir waren sehr nah an der Pole-Position. Aber in meiner letzten Runde habe ich beim Versuch mich zu verbessern einige Fehler gemacht. Das Rennen wird aufgrund des Reifen-Managements und des geringen Grips der Strecke sehr hart, aber ich freue mich drauf.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Aragón (17. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,069 min

2. Miller, Ducati, 1:46,159 min, + 0,090 sec

3. Bastianini, Ducati, 1:46,313, + 0,244

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,590, + 0,521

5. Zarco, Ducati, 1:46,646, + 0,577

6. Quartararo, Yamaha, 1:46,802, + 0,733

7. Bezzecchi, Ducati, 1:46,852, + 0,783

8. Martin, Ducati, 1:46,911, + 0,842

9. Rins, Suzuki, 1:46,912, + 0,843

10. Brad Binder, KTM, 1:46,924, + 0,855

11. Oliveira, KTM, 1:47,183, + 1,114

12. Nakagami, Honda, 1:47,274, + 1,205



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:46,909 min

14. Marini, Ducati, 1:47,056

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,119

16. Viñales, Aprilia, 1:47,337

17. Alex Márquez, Honda, 1:47,489

18. Pol Espargaró, Honda, 1:47,511

19. Crutchlow, Yamaha, 1:47,541

20. Morbidelli, Yamaha, 1:47,651

21. Fernández, KTM, 1:47,671

22. Gardner, KTM, 1:47,847

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:49,309