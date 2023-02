Pecco Bagnaia (Ducati) für Laureus Award nominiert

Für seine rekordverdächtige Aufholjagd in der vergangenen Saison könnte MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia einen prestigeträchtigen Laureus World Sports Award erhalten.

Erst zwei MotoGP-Stars erhielten bisher einen Laureus Award, den Oscar des Sports: Valentino Rossi wurde im Vorjahr als Ikone des Sports geehrt, davor gewann er 2011 den «Comeback of the Year»-Award und 2006 den «Spirit of Sport»-Award.

Marc Márquez dagegen wurde 2014 nach seinem MotoGP-Titel im Debütjahr mit dem «Breakthrough of the Year»-Award für den Durchbruch des Jahres ausgezeichnet.

Nun könnte Pecco Bagnaia, der erste italienische MotoGP-Weltmeister seit Valentino Rossi 2009, auch in einer anderen Kategorie in die Fußstapfen seines großen Mentors treten und ebenfalls einen Laureus für das beste Comeback gewinnen. Bagnaia steht jedenfalls auf der am Montag veröffentlichten Liste der Nominierten.

Zur Erinnerung: Dem Ducati-Werksfahrer gelang auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel in der Königsklasse die größte Aufholjagd der GP-Geschichte, indem er einen 91-Punkte-Rückstand auf Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) in der zweiten Saisonhälfte noch in 17 Punkte Vorsprung umwandelte.

Bagnaias Konkurrenz ist allerdings stark. Ebenfalls nominiert sind Golf-Ikone Tiger Woods (Comeback nach schwerem Autounfall), Basketball-Ass Klay Thompson (NBA-Sieger mit den Golden State Warriors nach zweijähriger Verletzungspause), Leichtathletik-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (5000-Meter-Weltmeiter nach der bitteren Niederlage über 1500 Meter wenige Tage zuvor), Radrennfahrerin Annemiek van Vleuten (nach Krankheit Siegerin der Tour de France Femmes) und Fußballer Christian Eriksen (Comeback in der Premier League nach Herzstillstand bei der EM).

Den Gewinner wählt die Laureus World Sports Academy, eine hochkarätige Jury aus 71 der besten Sportlerinnen und Sportler aller Zeiten.

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.