Pecco Bagnaia (2.): «2023er-Ducati Schritt nach vorn»

Pecco Bagnaia #1 am Sonntag in Sepang

MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia zeigte sich nach dem ersten Test des Kalenderjahres 2023 in Sepang zufrieden. Für Portimão steht aber auch noch einiges auf dem Plan.

«Ich bin glücklich und stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben», fasste Pecco Bagnaia nach dem dritten und letzten Testtag in Sepang am Sonntagabend zusammen. «Ich war gestern der Meinung, dass wir auf einem recht guten Level gearbeitet hatten. Heute war das Problem dann allerdings noch da, in allen Bereichen, an denen wir gearbeitet hatten. In der letzten Teststunde haben wir aber eine große Veränderung an der Elektronik vorgenommen und einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Das sieht man ziemlich klar an den Rundenzeiten der Session, mit gebrauchten Reifen und diesen Veränderungen bin ich 1:59,1 min und 1:59:0 min gefahren und alles war in Ordnung.»

Auf Zeitenjagd blieb Bagnaia dann unter 1:58 min und reihte sich damit 0,08 sec hinter seinem VR46-Kumpel Luca Marini (auf der Ducati GP22) auf Rang 2 ein.

Dazu erzählte Bagnaia: «Vor dem Regen bin ich zweimal eine ‚time attack‘ gefahren. Es ist immer so, dass die ersten Zeitenjagden nicht so einfach sind, weil du auf einem anderen Level pushen musst. Ich fühle mich aber großartig mit dem Motorrad. Ich bin ziemlich sicher und will auch die Arbeit mit dem 2023er-Bike fortsetzen, weil es ein Schritt nach vorne ist», unterstrich der Ducati-Star, der damit den neuen Motor ganz offensichtlich für gut befunden hat.

Zur Erinnerung: Im Vorjahr kam Ducati in der Vorsaison ins Straucheln, Bagnaia entschied dann kurz vor dem WM-Start 2022, die damals aktuellste Entwicklungsstufe des Motors zu verwerfen.

Die am Sonntag vorgenommene Änderung an der Elektronik zielte auf einen Aspekt ab, den der Titelverteidiger am 2023er-Motor zu Beginn noch bemängelt hatte. «Bis zum ersten Run nach der Mittagspause hatte ich Mühe mit der Kraftentfaltung, die sehr nervös war. Es war schwierig, das Gas ganz aufzudrehen, weil sich das Motorrad stark bewegt hat», schilderte Bagnaia. «Wir haben in diesem Bereich die Änderung vorgenommen und alles war dann wie am 2022er-Bike, nur mit höherem Speed. Wir sind also bereits auf einem guten Level. Mein Fokus wird jetzt aber darauf liegen, bei der Leistungsentfaltung im Vergleich zum 2022er-Bike einen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, das können wir erreichen.»

«Das Einzige, was noch fehlt, ist das Handling. In der Hinsicht war das 2022er-Bike ein bisschen einfacher. Dieses Motorrad ist aggressiver und nervöser, aber daran können wir in Portimão arbeiten, weil das eine Strecke ist, auf der das Handling sehr wichtig ist», blickte der Titelverteidiger auf den letzten Pre-Season-Test am 11. und 12. März voraus.

Dann muss Ducati auch entscheiden, welches Aero-Paket vor dem ersten Grand Prix homologiert wird (nur ein Update ist danach während der Saison erlaubt). «Wir haben zwei Typen bei der Verkleidung. Auf dieser Strecke hier in Sepang habe ich den oberen Teil der neuen Verkleidung und den unteren Part der Weiterentwicklung bevorzugt. Wir werden in Portimão beide erneut testen, um ein klareres Bild zu haben», ließ sich Bagnaia noch nicht in die Karten blicken.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

