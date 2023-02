Stehen Marc Márquez und Honda am Scheideweg?

In der neuen Doku-Serie «Marc Márquez ALL IN» berichtete der sechsfache MotoGP-Champion überraschend offen und deutlich von seiner Aussprache mit HRC im Vorjahr. Am Rande der Teamvorstellung wurde natürlich nachgehakt.

Marc Márquez ließ bei der Repsol-Honda-Teampräsentation am Mittwoch in Madrid keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit aufkommen. Das allein wird aber nicht reichen, die RC213V muss besser werden. «Wir arbeiten alle in eine Richtung, an einem Motorrad, das schnell, konkurrenzfähig und gleichzeitig sicher ist», unterstrich der 59-fache MotoGP-Sieger. «In den fünf Rennen nach meinem Comeback hatte es eine Veränderung der Philosophie gegeben, es war nicht dasselbe Motorrad, das ich vor meiner vierten OP zurückgelassen hatte.»

Immer wieder auffällig waren bei den Honda-Piloten die harten Abflüge per Highsider. «In Malaysia war es ziemlich gut, ich hatte keine Schreckmomente, aber es gibt auch nicht immer eine Vorwarnung, wenn so etwas passiert», räumte der achtfache Weltmeister darauf angesprochen ein.

Den Tests will Márquez allerdings keine allzu große Bedeutung zumessen: «Das echte Bild wird sich für mich und das Team bei den Grand Prix ergeben. Bei den Tests ist viel Gummiabrieb auf der Strecke, man fährt anders und verbringt viel Zeit auf der Strecke. Ja, es ist nützlich, um technische Dinge auszuprobieren, aber nicht wirklich, um den Level zu verstehen, auf dem wir stehen.»

Was braucht Marc von seiner RC213V? «Gemeinsam mit Honda arbeiten wir daran, die Aspekte zu verbessern, die am meisten nötig ist, ohne dabei die guten Aspekte zu verlieren. Das Konzept des Motorrads ist ziemlich ähnlich zum Vorjahr, als wir im Kurvenausgang mit der Traktion und Beschleunigung viel verloren haben. Daran haben die Ingenieure am meisten gearbeitet. Als Fahrer können wir sagen, was das Problem ist, danach liegt es an den Ingenieuren, eine Lösung zu finden. Wir arbeiten, um insgesamt ein konkurrenzfähiges Motorrad zu haben.»

Einige Szenen aus der in dieser Woche veröffentlichten Doku-Serie «Marc Márquez ALL IN» erwecken den Eindruck, dass die Beziehung zwischen Honda und dem achtfachen Weltmeister womöglich an einem Scheideweg steht («Ich will zurück an die Spitze. Mit euch, aber wenn es nicht mit euch ist, werde ich mich damit abfinden»).

Neigt sich seine Geduld dem Ende zu? «Wie man in der Doku-Serie sieht, gibt es im Leben eines Sportlers, vor allem in sehr schwierigen Momenten, Höhen und Tiefen. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch abseits. Mit Honda ist der gegenseitige Respekt groß. Wir wissen, wann die Zeit gekommen ist, um etwas offen ins Gesicht zu sagen, oder wenn es besser ist, einfach ruhig zu bleiben», erklärte Marc, seit seinem MotoGP-Debüt 2013 treuer Repsol-Honda-Fahrer.

Gleichzeitig räumte der 30-jährige Spanier ein: «Natürlich gibt es einige Momente, in denen man, als Fahrer und als Honda-Angestellter, das Beste von ihnen will, denn mein Ziel ist zu gewinnen – und ich will mit ihnen gewinnen. Das ist das erste Ziel. Manchmal musst du als Fahrer pushen. Es gab einen Moment, in dem es darum ging, Honda zu pushen, und jetzt ist der Moment gekommen, um geduldig zu sein und gemeinsam zu arbeiten. Wir haben eine sehr lange Beziehung und wir respektieren uns gegenseitig sehr. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam an die Spitze zurückkehren werden», bekräftigte er.

Sieht Marc Márquez bei Honda denn einer Veränderung in der Arbeitsweise? «Wie man in der Doku-Serie sieht, hatten wir in Österreich ein gutes und produktives Meeting mit Honda und HRC. Es war der richtige Moment, um es abzuhalten und im Hinblick auf 2023 zu reagieren. Man muss wissen, wann die Zeit für solche Treffen gekommen ist, und wann du sanftmütiger sein und weitermachen musst. Es war an der Zeit, etwas zu verändern, das hat auch HRC erkannt – und sie haben es getan. Ein Beispiel ist der Technical Manager Ken Kawauchi», verwies er auf den Neuzugang, der von Suzuki zu Honda wechselte.

«Ich bin Takeo Yokoyama dankbar, weil wir gemeinsam einen großartigen Job gemacht haben, aber sie habe nun die Veränderung beschlossen und schon in Malaysia war die Arbeitsweise anders», fuhr der sechsfache MotoGP-Champion fort. «Wie ich dort gegenüber den Journalisten schon gesagt habe, ist es anders, ich muss mich auch anpassen. Ich akzeptiere diese Rolle. Wir arbeiten auf eine andere Weise, ich hoffe, auf eine produktive Weise für die Zukunft.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

