Jack Miller (KTM/6.): «Wir lernen etwas daraus»

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller beendete das turbulente MotoGP-Rennen von Las Termas auf Rang 6 und berichtete von einigen Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte.

Der 28-jährige Jack Miller startete sein erstes MotoGP-Regenrennen für Red Bull-KTM von Platz 16 und war nach wenigen Umläufen bereits im Bereich der Top-8. Der Aussie kam schließlich als solider Sechster ins Ziel und kassierte zehn Punkte, während sein Teamkollege Brad Binder nach einem Absitzer in der Anfangsphase auf Platz 17 durchs Ziel fuhr.

«Es wäre schon ein klein wenig netter gewesen, hier etwas weiter vorne zu starten bei solch nassen Verhältnissen und wenn es nicht so wahnsinnig viel Wasser gehabt hätte auf der Gegengeraden», stellte «Thriller Miller» etwas zynisch fest. «Es war nicht so schlecht. Ich habe dann ein paar gute Runden geschafft, bin anständige Zeiten gefahren und habe gesehen, dass ich näher rankomme an die Jungs vor mir.»

«Aber ich habe den Reifen dabei wohl überbeansprucht, es war plötzlich wie Tag und Nacht in der nächsten Runde. Ich musste mir dann schnell überlegen, was ich tue. Ich weiß nicht, ob ich den Reifen verheizt habe oder ob er auf der Flanke überhitzt hat. Ich habe dann mit den Elektronik-Mappings ein wenig etwas versucht und verschiedene Kombinationen probiert.»

Jack versichert: «Es war ein langes Rennen im Regen. Das Motorrad hat aber sehr gut gearbeitet. Ich hatte sehr viel Vertrauen in den Vorderreifen. Wir hatten nicht ganz den mechanischen Grip, den ich gerne hätte. Wir haben einen großen Schritt gemacht im Warm-up im Vergleich zum Q1. Es gibt aber noch Spielraum beim Set-up. Wir haben jetzt immerhin solide Punkte geholt. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Rennen in den USA in zwei Wochen.»

Der Fokus gilt jetzt dem Qualifying, um künftig eine bessere Startposition zu schaffen. Miller: «Es war hier eine Reihe mit unglücklichen Faktoren. Ich dachte, wir haben die Pace um weiter vorne zu sein. Wir haben einen Reifen gespart, waren konservativ, wie auch die anderen. Daher hatten wir nur eine Zeitattacke am Freitagnachmittag. Dann kam der Regen. Es war nicht ideal, nicht direkt in das Q2 zu kommen. Wir lernen daraus, ich kann es besser und auch die Jungs können es besser. Aber wir sind auf einem guten Weg.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,462

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.