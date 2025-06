Ducati über Bagnaia: «Gigi findet bald eine Lösung»

Teammanager Davide Tardozzi sprach nach dem MotoGP-Rennen in Mugello über die aktuelle Situation bei Ducati, die Glanzvorstellung von Marc Marquez und die anhaltenden Schwierigkeiten von Francesco Bagnaia.

Ducati blickt auf ein bittersüßes MotoGP-Heimspiel in Mugello zurück. WM-Leader Marc Marquez setzte seine Erfolgsserie fort und kassierte in Italien die Maximalpunktzahl. Marquez stürmte am Samstag zu seiner 100. Karriere-Pole, ließ später im Sprint nichts anbrennen und feierte am Sonntag seinen 93. Grand-Prix-Sieg – und das auf der für Marquez wohl schwierigsten Strecke im ganzen Kalender. Entsprechend fröhlich war die Stimmung in der Box der Startnummer 93. Ein ganz anderes Bild zeigte sich beim Boxennachbarn.

Das Rennwochenende in Mugello war für Francesco Bagnaia ein wichtiger Gradmesser. Der flüssige Kurs in der Toskana zählte in den vergangenen Jahren zu Bagnaias absoluten Paradestrecken. In den zurückliegenden drei Jahren gewann Bagnaia vor den heimischen Fans.

Doch das diesjährige Heimspiel wurde nicht zur erhofften Trendwende in der bisher enttäuschenden MotoGP-Saison 2025. Im Gegenteil: Am Sonntag verpasste Bagnaia sogar das Podium, nachdem er im Duell mit Landsmann Fabio Di Giannantonio den Kürzeren zog.

«Nach drei Siegen in Folge hatte er sich mehr erwartet», kommentierte Ducati-Teammanager Davide Tardozzi nach dem missglückten Heimrennen von Bagnaia. «Seit dem Beginn der Meisterschaft kämpfen wir auf Peccos Seite mit kleinen Problemen. Bei seiner eigentlichen Stärke – hart zu bremsen und viel Geschwindigkeit in die Kurve mitzunehmen – fehlt ihm das nötige Selbstvertrauen.»

Die Ducati-Crew von Bagnaia testete bereits verschiedene Abstimmungen und war nach dem zurückliegenden Grand Prix in Aragon überzeugt, mit dem Wechsel zur größeren Bremsscheibe ein wichtiges Puzzlestück ausfindig gemacht zu haben. Dass die Bremsscheiben-Größe nicht zum Durchbruch führen würde, wurde den Beteiligten spätestens in Mugello klar.

Von Beginn des Wochenendes kämpfte Bagnaia mit dem Gefühl für das Vorderrad. Dass er zu Beginn des Rennens am Sonntag zumindest zu Beginn gut mithalten konnte, war auf die verschiedenen Strategien zurückzuführen. Während Marc Marquez seine Reifen schonte, riskierte Bagnaia deutlich mehr und bezahlte im Laufe des Rennens den Preis für die aggressive Startphase.

Bagnaias Probleme bleiben bestehen. «Wir haben dafür noch keine Lösung gefunden. Doch wir wissen es und sehen es auch bei der Analyse der Daten, dass Pecco nach wie vor schnell ist», stellte sich Tardozzi gegenüber MotoGP.com hinter seinen Fahrer und ergänzte: «Wir vertrauen ihm, hadern aber, etwas zu finden. Doch bei Ducati arbeiten wir jeden Tag daran und ich denke, Gigi findet bald eine Lösung.»

Tardozzi sorgte in Mugello für reichlich Gesprächsstoff, als er am Samstag den Dialog mit den Fans suchte und die Buhrufe gegen Sieger Marc Marquez verurteilte. «Marc ist ein Champion, der fantastische Rennen zeigt. Bei so einem Fahrer kann man nur applaudieren», erklärte der Ducati-Teammanager. «Wenn man Fan eines anderen Fahrers ist, dann muss man nichts machen. Doch das, was ich am Samstag hörte, fand ich nicht gut.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:09,214 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,942 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,136

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,081

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +9,329

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,866

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +18,526

8. Pedro Acosta (E), KTM, +19,349

9. Brad Binder (ZA), KTM, +19,377

10. Ai Ogura (J), Aprilia, + 21,943

11. Joan Mir (E), Honda, +22,877

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +25,578

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,123

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,130

15. Alex Rins (E), Yamaha, +28,155

16. Taka Nakagami (J), Honda, +33,110

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,900

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:10,075



– Jack Miller (AUS), Yamaha

– Maverick Vinales (E), KTM

– Johann Zarco (F), Honda

– Enea Bastianini (I), KTM

WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.