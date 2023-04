Aleix Espargaró (Aprilia/15.): Plattfuß vermutet

Aleix Espargaró erlebte ausgerechnet an der Stelle seines ersten MotoGP-Triumphes vor einem Jahr diesmal eine schmerzhafte Abfuhr und zeigte sich nach dem Rennen etwas ratlos.

Aprilia-Ass Aleix Espargaró war im Regenrennen von Las Termas am Sonntag zu bemitleiden. Der Wahl-Andorraner fiel nach einem guten Start immer weiter zurück und rettete am Ende gerade mal einen WM-Zähler. Der Katalane holperte am Ende mit 36 Sekunden Rückstand auf Sensationssieger Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) über die Ziellinie.

«Ich hatte wie die anderen Fahrer keine gute Sicht, es war sehr schwierig nach vorne hin etwas zu sehen», berichtet der ältere der Espargaro-Brüder, der zu Beginn den Anschein machte, als könnte er von Startplatz 8 aus nach vorne brausen. «Es war einfach ein Problem aus Gischt und Nebel. Aber ich glaube, wir hatten alle dieselben Probleme.»

Aber die Probleme tauchten früh auf. «In einigen Momenten des Rennens dachte ich, ich hätte einen platten Hinterreifen. Ich konnte den Gasgriff nicht aufdrehen, nicht mal auf der Geraden. Das Hinterrad hat ständig durchgedreht, ich musste die Gänge deutlich bevor ich im Drehzahllimit angekommen war, nach oben schalten. Es war eines meiner schlechtesten und noch dazu längsten Rennen», seufzte der Argentinien-GP-Vorjahressieger.

«Der mechanische Grip war nicht schlecht, aber wir müssen einfach herausfinden, was konkret das Problem war. Manchmal bedingt der mechanische Grip die Probleme mit der Elektronik und manchmal ist es aber auch umgekehrt. Das müssen wir noch herausfinden. Ich denke aber eher, dass es der mechanische Grip war, das Motorrad ist auch nicht richtig eingetaucht.»

Espargaró fasst die Geschehnisse grob zusammen: «Ich hatte eigentlich einen guten Start. Gleich zu Beginn und in den ersten beiden Runden hatte ich ein gutes Gefühl. Aber dann haben alle Fahrer gepusht und Temperatur in ihre Reifen gebracht. Bei meinem Motorrad war es dann nur noch ein ständiges Durchdrehen des Hinterreifens, ab Runde 4 oder 5 konnte ich eigentlich nichts mehr tun.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.