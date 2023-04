Texas-GP auf ServusTV: Wer stoppt die Ducati-Armada?

ServusTV überträgt den «Red Bull Grand Prix of The Americas» am Samstag und Sonntag live. Ehe Stefan Bradl das Mikro gegen die Repsol-Honda von Márquez tauscht, analysiert er noch die Ausgangslage.

Erst zwei von insgesamt 21 Rennwochenenden sind in der MotoGP absolviert, doch scheint die Vierfachführung von Ducati die Richtung in der Weltmeisterschaft vorzugeben. ServusTV-Experte Stefan Bradl: «Die haben einfach den Dreh raus. Ich kann beim Motorrad keine Schwachstellen ausmachen.»

Bezzecchi-Erfolg mit Ansage

Seit Argentinien gibt es mit Marco Bezzecchi ein neues Siegergesicht in der MotoGP. Durch eine bemerkenswerte Rookie-Saison und den starken WM-Auftakt in Portugal hat sich für Bradl der Premierenerfolg des Italieners aus der VR46-Akademie abgezeichnet. «Er hat ein gutes Motorrad und seine lockere Herangehensweise zeigt, dass er nachhaltig in der Spitze mitfahren kann.»

Beeindruckt war Bradl beim Südamerika-Stopp vor allem von der Abgeklärtheit des 24-jährigen Ducati-Piloten. «Wie abgezockt er das Rennen von der ersten Kurve weg angeführt und im Regen souverän nach Hause gefahren hat, war eine echte Meisterleistung. Er hat nicht einen Fehler gemacht.»

Der Lockenkopf aus Rimini erinnert den ServusTV-Experten an Fabio Quartararo, der einst in den unteren Kategorien auch nicht zur absoluten Spitze gezählt hatte, sich in der Königsklasse aber dann zum Weltmeister krönte. «Marco war immer grundsolide und hatte gute Ansätze; aber nicht so, dass man gesagt hätte, wow, er wird alles in Grund und Boden fahren.»

Déjà-vu für Bagnaia?

Bezzecchi übernahm auch die WM-Führung von Francesco Bagnaia, der in den Termas de Río Hondo von der Strecke rutschte. «Pecco ist einer der Schnellsten, hat die nötige Erfahrung und wäre wieder vorne dabei gewesen. Für ihn wird es aber sicher nicht einfacher», erinnerte Bradl an die vergangenen zwei Weltmeisterschaften, als Bagnaia jeweils in der ersten Saisonhälfte nicht in Schwung gekommen war. «Im Vorjahr hat er letztlich vom Einbruch von Quartararo profitiert.»

Fehler wie in Argentinien dürfe sich der Titelverteidiger nicht oft erlauben, denn Konstanz sei der Schlüssel zum Erfolg, so der ServusTV-Experte. «Er weiß inzwischen, dass man manchmal besser die Punkte mitnimmt und nicht immer unbedingt aufs Podium fahren muss. Denn ein Nuller tut am meisten weh. Der Speed, das Motorrad und das Umfeld passen.»

Längst habe das Bike aus Borgo Panigale die lange dominierenden Japaner abgehängt. Der Honda-Testfahrer stellte fest: «Ob nass, trocken, heiß, kalt – die Ducati ist das beständigste Motorrad und funktioniert auf allen Layouts.» Mit innovativen Devices seien mutige Schritte gesetzt worden, die Honda und Yamaha mit ihren konservativen Zugängen überrascht hätten. «Dieses Spielzeug drumherum hat den Speed erhöht und die Ducati zu einem Motorrad gemacht, auf dem verschiedene Fahrer mit unterschiedlichen Fahrstilen vorne dabei sind.»

Kein Marc im Márquez-Land

Am Wochenende gastiert die MotoGP in Texas, wo im Vorjahr mit dem aktuell verletzten Enea Bastianini ebenfalls ein Ducati-Pilot siegte. Weil Honda-Star Marc Márquez, der sieben von bisher neun Rennen in Austin gewann, wegen des in Portugal erlittenen Schulterblattbruchs auch noch pausieren muss, führt der Sieg laut Bradl wieder über die Staffel aus Borgo Panigale.

Der Geheimtipp des ServusTV-Experten sitzt allerdings auf einer Aprilia: «Maverick Viñales hat eine Überraschung schon angedeutet. Ihm fehlt nur noch das letzte Ding, dass es scheppert.»

Rund um die Rennaction nimmt ServusTV die Premierensiege von Marco Bezzecchi und dem VR46-Team unter die Lupe. Ein weiterer Beitrag dreht sich um zuletzt ausgefallene Rückkehrer bzw. die bayrischen Ersatzfahrer der nach wie vor fehlenden Marc Márquez und Pol Espargaró. Denn neben ServusTV-Experte Stefan Bradl steht nach sechs Jahren auch Jonas Folger wieder in der Königsklasse am Start.

Eve Scheer und Sandro Cortese melden sich direkt vom «Circuit of The Americas», Kommentar und Analysen liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

Der Texas-GP bei ServusTV

Samstag (15. April):

17:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

18:45 Uhr: Analyse Qualifying

19:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

20:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

22:00 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

22:25 Uhr: Analyse Sprint



Sonntag (16. April):

17:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

18:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

19:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

21:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

21:45 Uhr: Analyse MotoGP

