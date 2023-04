Brad Binder (KTM/5.): Start schwach, Finish stark

Brad Binder brauchte im Sprintrennen auf dem COTA einige Runden, bis der Hinterreifen genügend Grip aufbaute. Dann machte der KTM-Star Boden gut und sicherte Rang 5.

«Schwierig, schwierig», stöhnte der Südafrikaner nach einem Lauf, in dem er wie immer, wenn’s drauf ankommt, alle Register zog. «Allein in der ersten Runde hatte ich ungefähr vier Highsider. Immer, wenn ich das Gas aufdrehte, rutschte das Hinterrad weg. Ich habe in den ersten Runden eine Menge Zeit verloren, bis sich der Hinterreifen endlich normal anfühlte.»

Anders als bei seinem Teamkollegen Jack Miller, der mit der linken Reifenflanke haderte, war es bei Binder die rechte Seite, die nicht greifen wollte. «Links hatte ich kein Problem, doch immer, wenn ich in Rechtskurven einschwenkte, hatte ich das Gefühl, ich würde gleich in hohem Bogen abfliegen. Es war seltsam, wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt das ganze Wochenende über keine Probleme.»

Doch wie die anderen Fahrer bestätigte auch Binder, dass sich die Asphaltbedingungen wegen der Regenfälle in der Nacht zum Samstag geändert hatten. «Der Regen muss Staub auf die Strecke geschwemmt haben, denn es gab eindeutig weniger Grip. Ich habe noch nie so viele Stürze in einem Qualifying gesehen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Austin, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Francesco Bagnaia führt das Feld an © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Qualifying - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Luca Marini © Gold & Goose Sprint - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Jorge Martin Zurück Weiter

Im 10-Runden-Rennen herrschten zudem höhere Außentemperaturen, die erstmals an diesem Wochenende Sommerwerte erreichten. «Die Strecke war am Schmelzen, deshalb war es das Wichtigste, sauber zu fahren, Fehler zu vermeiden und keine Punkte wegzuwerfen. Ich musste meine Referenzpunkte anpassen, auf der Gegengeraden lag mein Bremspunkt um 100 Meter früher als zuvor», schilderte der Sprint-Sieger von Termas de Río Hondo.

Trotzdem heizte sich Binders Vorderreifen über Gebühr auf. «Als ich auf Johann Zarco auflief, war mir klar, dass ich ihn schnell überholen musste. Beim Alleine-Fahren war mein Vorderreifen schon am Kochen, und ich wusste, dass dieses Problem beim Fahren im Pulk nur noch extremer sein würde.»

Auf der Habenseite standen am Ende nicht nur fünf Punkte, sondern auch wichtige Informationen für das Hauptrennen am Sonntag. «Wir haben fantastische Daten gesammelt und ich weiß genau, was wir noch ändern und beheben müssen, vor allem in den schnellen Kurven, wo ich die äußerste Reifenflanke zu sehr belaste. Ich hoffe, wir können im Warm-up noch ein paar kleine Schritte machen und im Rennen dann noch weiter vorne mitfahren!»

Das starke Fazit von Red Bull-KTM: Wie Ducati und Aprilia brachten die Österreicher beide Fahrer in die Top-Ten, dazu kommt Platz 2 in der Marken-WM und Rang 4 in der Team-WM, punktegleich mit den WM-Dritten Lenovo Ducati.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.