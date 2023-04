Jerez ohne Marc Márquez: Rückkehr erst in Le Mans

Repsol-Honda musste sich schweren Herzens entscheiden, das Comeback von Marc Márquez auf Le Mans (14. Mai) zu verschieben.

Marc Márquez hat zu Beginn dieser Woche noch einmal seine Ärzte konsultiert und dann gemeinsam mit den Repsol-Honda-Teamverantwortlichen entscheiden, das geplante Comeback von Jerez auf Le Mans zu verschieben.

Das bedeutet: Nicht Stefan Bradl wird den Spanier beim «Red Bull Gran Premio de España» vertreten wie in Texas, sondern Superbike-Honda-Pilot Iker Lecuona, der bei KTM-Tech3 bereits zwei Jahre MotoGP-Erfahrung gesammelt hat.

Die klinischen und radiologischen Fortschritte beim ersten Mittelhandknochen (Daumen) an der rechten Hand entsprechen bei Marc Márquez auch fünf Wochen nach der Operation nicht ganz den Erwartungen der Ärzte. Das ergab ein Medical Check gestern (25. April) im Ruber Internacional Hospital in Madrid. Dr. Roger de Oña empfalhl deshalb eine weitere Pause bis zum GP de France.

«Wir haben gestern einen weiteren CT-Scan gemacht», schilderte Marc Márquez. «Und da hat sich bestätigt, dass der Knochenbruch noch nicht ganz geheilt ist. Der Einsatz in Jerez wäre also zu riskant gewesen. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Medical Team entschieden, kein Risiko einzugehen und zwei weitere Wochen bis Le Mans zu warten.»

Márquez weiter: «Es tut mir sehr leid, dass ich den GP von Spanien verpassen werde, der immer einen besonderen Stellenwert hat, wegen der Atmosphäre, weil es der Heim-GP ist und weil ich dort so gern mit den Fans zusammentreffe. Ich werde mit der Rehabilitation fortfahren und daran arbeiten, sobald wie möglich zurückzukommen. Gleichzeitig möchte ich mich für alle Nachrichten und den Support bedanken.»

Da offenbar auch Sponsor Repsol lieber einen Spanier beim Heim-Rennen im Sattel der Honda RC213V sieht, wird Stefan Bradl wie geplant mit einer Wildcard im Honda Test Team antreten.

Und Jonas Folger geht wie auch in Le Mans statt Pol Espargaró für das GASGAS Factory Racing Tech3 Team an den Start.

Der 23-jährige Iker Lecuona liegt in seiner zweiten Superbike-WM-Saison bei HRC in der Tabelle mit 33 Punkten nach neun Rennen auf dem 13. Rang. Er hat bereits 141 Punkte Rückstand auf Leader Bautista, kassierte in Assen in den drei Rennen keinen einzigen Punkt und konnte seinen Ruf als Bruchpilot bis heute nicht abschütteln.